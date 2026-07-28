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El excapitán rayista Oscar Trejo: "Duele ver que el club no siempre esté a la altura"

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Madrid, 28 jul (EFE).- El futbolista argentino Oscar Trejo, uno de los capitanes del Rayo Vallecano hasta la pasada temporada, afirmó este lunes que "duele" ver que el club "no siempre esté a la altura de todo lo que podría llegar a ser" y que "merece estabilidad, ambición y un proyecto que haga justicia a todo lo que representa".

Trejo lanzó este mensaje en sus redes sociales poco después de que se conociera la decisión de la Comunidad de Madrid de suspender de forma cautelar la concesión del Estadio de Vallecas a la entidad franjirroja a la vista de las graves deficiencias de seguridad en las instalaciones.

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Sin hacer mención expresa a esta medida, Trejo lamentó la situación en la que está inmersa el club: "El Rayo Vallecano es mucho más que un equipo. Es un barrio, una forma de entender el fútbol, una historia de lucha y una afición que nunca abandona".

"Por eso duele ver que, teniendo tanto corazón, tanta identidad y una gente tan fiel detrás, el club no siempre esté a la altura de todo lo que podría llegar a ser", remarcó el futbolista.

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A sus 38 años, Trejo decidió poner punto final a su etapa en el Rayo al término de la pasada campaña después de nueve temporadas como franjirrojo, aunque podría incorporarse a la dirección deportiva si prosperan los contactos que mantiene con la entidad que preside Raúl Martín Presa.

Para el jugador argentino, el Rayo tiene potencial para "crecer en todos los ámbitos", tanto en lo deportivo, lo institucional y "en la unión con su afición", y cree que su "esencia única no debería perderse nunca". "Pero también merece estabilidad, ambición y un proyecto que haga justicia a todo lo que representa", incidió.

"Porque Vallecas no pide imposibles. Solo quiere un Rayo fuerte, respetado, cuidado y con un futuro que ilusione. Un Rayo que compita, que crezca y que haga sentir orgullosa a su gente cada día", sostuvo.

El exjugador de equipos como el Sporting de Gijón o el Toulouse deseó que llegue el momento en que todos los actores remen "en la misma dirección", porque "cuando el Rayo está unido, no hay límites para lo que puede conseguir". EFE

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