El cribado de hepatitis B y C en Urgencias ayuda a detectar infecciones no diagnosticadas

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Barcelona, 28 jul (EFE).- Un estudio de los hospitales Dr. Josep Trueta y Santa Caterina de Girona demuestra que incorporar la prueba de las hepatitis B y C a los análisis de sangre rutinarios en Urgencias permite diagnosticar muchas infecciones que no se habían podido detectar previamente.

Publicada en la revista 'Infectious Diseases of Poverty', la investigación también revela que la incorporación automática de este cribado en los circuitos asistenciales multiplica por ocho la cobertura y facilita el diagnóstico precoz.

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El trabajo se basa en el cribado realizado entre octubre de 2023 y enero de 2024 en los servicios de Urgencias de ambos hospitales gerundenses, que engloba a 2.000 personas adultas que requerían un análisis de sangre por motivos asistenciales.

Los resultados del análisis muestran una prevalencia de infección activa del 0,55 % para la hepatitis C y del 1 % para la B -casi el triple que en la población general-, siendo más frecuente en hombres y en la franja de edad de 51 a 60 años.

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Según los investigadores, entre el 40 y el 70 % de las personas que sufren estas enfermedades hepáticas lo desconocen, ya que los síntomas no se manifiestan hasta estadios muy avanzados, cuando ya se han producido daños serios como cirrosis o cáncer de hígado.

El estudio destaca además que las Urgencias son clave para detectar el virus en colectivos vulnerables que no acuden habitualmente a la atención primaria, avanzando así en el objetivo de eliminar estas hepatitis antes de 2030. EFE

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dic/gb/jlg