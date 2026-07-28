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El Consejo de Europa expresa su preocupación por denuncias de malos tratos a presos en tres prisiones españolas

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El Comité Europeo contra la Tortura del Consejo de Europa (CPT) ha expresado su preocupación por numerosas denuncias de malos tratos a presos por parte del personal penitenciario en las cárceles andaluzas de Algeciras, Huelva y Puerto III.

Así lo indica en un informe publicado este martes tras su visita a varias prisiones, comisarías de policía y un centro de detención de menores en 2025.

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En concreto, señala que "muchos reclusos" de estos tres centros penitenciarios andaluces "denunciaron haber sido abofeteados, golpeados con puñetazos, patadas y porras por el personal de custodia en zonas específicas de los centros no cubiertas por cámaras de videovigilancia".

En todo caso, apunta que ha constatado una mejora en el número de denuncias de malos tratos físicos a los reclusos por parte del personal en las prisiones de Madrid VII y Sevilla II desde sus visitas anteriores.

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Ante esta situación, recomienda a las autoridades intensificar sus esfuerzos para erradicar los malos tratos en las prisiones, en particular mediante la difusión al personal penitenciario de un mensaje de "tolerancia cero" ante tales prácticas.

También aconseja realizar actividades de formación específicas sobre técnicas de desescalada; mejorar la calidad de los reconocimientos médicos de los reclusos y sus informes de lesiones; realizar investigaciones eficaces e independientes sobre las denuncias de malos tratos y una supervisión más imparcial por parte de las autoridades judiciales al examinar estos episodios.

En este sentido, el Comité reitera su recomendación al Ministerio del Interior para que reafirme su postura de tolerancia cero ante los malos tratos policiales y que "imparta formación sobre técnicas de desescalada verbal y control manual" en el contexto de la detención de sospechosos.

El CPT también insta a las autoridades españolas a que subsanen "las persistentes deficiencias estructurales y las precarias condiciones de detención" en los centros de detención policial, "como la falta de luz natural, la mala ventilación y la ausencia de timbres de llamada y zonas exteriores adecuadas".

Asimismo, precisa que las condiciones de reclusión ofrecidas a los presos en módulos de régimen cerrado eran satisfactorias en cuanto a higiene y mobiliario, pero advierte de que las salas comunes y los patios de ejercicio "eran austeros", y solo un número muy limitado de presos allí alojados participaba en el programa de actividades específico ofrecido en dichos módulos.

El Comité critica especialmente "las condiciones similares al aislamiento" en las que cumplían su condena algunos presos sometidos a medidas de separación y segregación, así como la asistencia psicológica insuficiente que se les proporcionaba.

Por el contrario, el Comité realiza observaciones favorables sobre las condiciones materiales que se ofrecen a la mayoría de los reclusos clasificados bajo el régimen ordinario, y reconoce "la amplia y variada gama de actividades" específicas, diversificadas e individualizadas que se ofrecen a las personas privadas de libertad para apoyar su reinserción.

Si bien, considera que la situación de los reclusos alojados en los denominados módulos conflictivos es menos positiva debido "al abandono y deterioro de los espacios comunes y al régimen más precario que se les ofrece" por lo que pide a las autoridades españolas que aborden esta situación, incluso mediante la contratación de personal adicional.

El Comité celebra la adopción por parte del Ministerio del Interior de una estrategia con perspectiva de género en las prisiones y alienta su aplicación progresiva, en particular en lo que respecta a la oferta de actividades vocacionales más específicas para las mujeres privadas de libertad.

En cuanto al uso de medidas de contención contra presos agitados, si bien el Comité valora positivamente "la drástica reducción en la aplicación de la medida de sujeción mecánica" a la cama con correas, reitera su petición de "que se elimine por completo" en las cárceles. Asimismo, el CPT critica que los cacheos a los presos "se realizan con frecuencia de forma irrespetuosa y excesivamente intrusiva".

En lo que respecta a la atención sanitaria en las prisiones, el informe subraya las graves consecuencias de la "escasez" de personal sanitario, especialmente de médicos penitenciarios, y su efecto perjudicial en la calidad de la atención sanitaria que se presta a los reclusos, así como las constantes demoras en la atención de sus solicitudes de asistencia médica.

Por otro lado, el Comité describe "varios casos de maltrato físico deliberado, incluido el uso excesivo de la fuerza por parte del personal de seguridad privada" contra los menores en el Centro de Detención Juvenil 'Vicente Marcelo Nessi' de Badajoz, y recomienda reforzar la supervisión de la selección y el desempeño de dicho personal, así como proporcionarles formación periódica sobre el uso eficaz de técnicas de desescalada verbal y control manual.

Asimismo, constata "el uso excesivo de medios de sujeción", incluido el uso de esposas demasiado apretadas en los jóvenes, y recomienda la abolición de la medida de aislamiento temporal del grupo como castigo disciplinario para los menores de 18 años. En todo caso, en términos generales, el informe elogia la dedicación del personal directivo y de apoyo, así como la diversa gama de actividades disponibles para los jóvenes internados en el centro.

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EuropaPress

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