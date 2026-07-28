El Cajasol BM Proin inicia la pretemporada para su histórico debut en Asobal

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Sevilla, 28 jul (EFE).- El Cajasol BM Proin, recién ascendido a la Nexus Energía Asobal, comienza este miércoles la preparación de su la campaña del histórico estreno de un club sevillano en la máxima categoría del balonmano nacional con más de la mitad de su plantel remozado y un nuevo entrenador, Antonio García Robledo.

García Robledo, exjugador internacional sin más experiencia en los banquillos que una temporada como asistente en el Fraikin Granollers, en el que jugó hasta la campaña 2024-2025, es una apuesta del director deportivo, Juan Andreu, que ha puesto en sus manos una plantilla plagada de talento joven.

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Así, el conjunto sevillano ha incorporado a dos hombres con amplia experiencia en Asobal, el portero brasileño Leo Terçariol, el lateral derecho chileno Rodrigo Salinas y el lateral izquierdo Chema Márquez, y a cinco jugadores con mucha proyección, algunos de ellos internacionales en divisiones inferiores: Pablo Sánchez, Alfonso Rodríguez, Román de Mingo, Pau López y Rolando Uríos.

El conjunto sevillano pone en marcha oficialmente su preparación con los tradicionales reconocimientos médicos previos al inicio de la pretemporada, que se desarrollarán durante tres días en las instalaciones del CEAR La Cartuja y el primer entrenamiento está previsto para el próximo lunes 3 de agosto.

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La primera jornada de la liga Nexus Energía Asobal se celebrará el fin de semana del 12 y 13 de septiembre, cuando el Cajasol BM Proin recibirá en Amate al Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil, en un duelo de rivalidad regional que podría ser la repetición de la Copa de Andalucía, que se disputará el 5 de septiembre en la localidad cordobesa.

Para ello, el equipo hispalense deberá vencer su semifinal del 29 de agosto en San Fernando (Cádiz) contra vencedor del duelo entre TROPS Málaga y Cantera Sur, como culminación de una pretemporada que prevé amistosos frente al Benfica (15 de agosto) y al REBI Cuenca (26 de agosto). EFE

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