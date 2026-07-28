El ascenso de temperaturas empieza a registrarse hoy en vísperas de la cuarta ola de calor

Guardar

Madrid, 28 jul (EFE).- A las puertas de la cuarta ola de calor de este verano, este martes las temperaturas ascenderán y se superarán los 36-38 ºC de forma generalizada en amplias zonas de la península, donde habrá tiempo estable, y hoy y mañana se registrará un aumento de la velocidad del viento que podría dificultar las labores de extinción de incendios.

Durante los próximos días las temperaturas bajarán en el Cantábrico, ha informado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, quien ha explicado que en el resto del territorio los valores se mantendrán sin grandes cambios o incluso subirán ligeramente.

PUBLICIDAD

La situación se mantendrá al menos hasta el domingo, y durante la ola de calor podrán superarse los 40 a 42 °C en zonas bajas del nordeste, centro y sur de la península y los 34 a 37 °C en amplias zonas del archipiélago canario, especialmente en zonas orientadas al sur.

Este martes, trece comunidades están bajo aviso por altas temperaturas, de las cuales seis se encuentran en aviso naranja (peligro importante), Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y País Vasco,a las que el miércoles se sumarán además Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Navarra y La Rioja.

PUBLICIDAD

Este calor, según Del Campo, supondrá un "peligro importante" para las actividades al aire libre en las horas centrales del día y también para personas vulnerables, especialmente bebés, ancianos y personas con patologías previas.

En opinión del portavoz de la Aemet, al calor habrá que añadir la llegada de polvo suspensión a Canarias y al sur y este de la península, así como también la presencia de humo en zonas cercanas a los grandes incendios forestales. "Ambos factores redundarán en un empeoramiento de la calidad del aire", ha asegurado.

PUBLICIDAD

Durante este martes y miércoles además se registrará un incremento de la velocidad del viento de componente sur, que no se dará con rachas especialmente intensas, pero sí podrán dificultar las labores de extinción en los incendios en el interior de la península.

Además, durante estos próximos días, con una humedad relativamente baja y el calor intenso conllevará un aumento del peligro de incendios a "valores muy altos o extremos en la mayor parte del país, incluidas las Islas Canarias más montañosas durante el resto de la semana", según Del Campo.

PUBLICIDAD

Para los próximos días apenas se esperan precipitaciones y el tiempo será muy estable, una situación que podría favorecer la formación de algunas tormentas secas aisladas en zonas de montaña, unas tormentas que llevan muy poca precipitación, pero en las que pueden caer rayos y generarse rachas de viento intensas.

"Esto hay que tenerlo en cuenta también en materia de incendios", según el portavoz, porque, ha dicho, unido a olas de calor más extensas "provocan una mayor probabilidad de que se produzcan grandes incendios forestales en áreas separadas geográficamente de manera simultánea". EFE

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo)