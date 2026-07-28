Detenido en Murcia un fugitivo con diez órdenes de búsqueda por delitos graves

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Murcia, 28 jul (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Murcia a un hombre sobre el que pesaban diez órdenes de búsqueda y detención, tanto judiciales como policiales, por su presunta implicación en delitos de especial gravedad, entre ellos tentativas de homicidio, robos con violencia en viviendas y asaltos relacionados con el narcotráfico, según ha informado este cuerpo policial.

El arresto, efectuado por la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) con apoyo de la Unidad de Medios Aéreos, pone fin a la búsqueda de uno de los delincuentes más peligrosos de la Región de Murcia.

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La intervención ha tenido lugar alrededor de las 23:00 horas de ayer en el Polígono La Paz de la capital murciana, según la misma fuente.

El detenido había protagonizado recientemente una peligrosa huida en San Pedro del Pinatar (Murcia) durante la cual realizó varios disparos cuando era interceptado por investigadores policiales.

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La Policía Nacional no facilitará más información sobre esta actuación. EFE