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CaixaBank habilita un plan de medidas de apoyo económico a los afectados por los incendios

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Barcelona, 28 jul (EFE).- CaixaBank ha habilitado un plan extraordinario de medidas de apoyo económico para los afectados por los incendios forestales que en las últimas semanas están afectando gravemente a distintas zonas de España.

En un comunicado, el banco ha precisado que, por un lado, anticipará el cobro de las indemnizaciones de las aseguradoras en pérdidas materiales como vehículos o inmuebles, de forma que se facilita el rápido acceso de las compensaciones a las familias y negocios que puedan verse afectados.

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Asimismo, ha habilitado líneas de financiación en condiciones especiales, con hasta 12 meses de carencia, para ayudar a explotaciones agrarias o ganaderas a poder continuar con su actividad o bien para anticipar ayudas e indemnizaciones que permitan hacer frente a los daños causados por los incendios.

La entidad fiancieraha lanzado, además, una nueva línea especial de microcréditos de emergencia dirigida a autónomos y microempresas para atender sus necesidades profesionales derivadas de esta situación excepcional, que permitirá cubrir los gastos necesarios para mantener la actividad.

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El importe máximo por operación será de 50.000 euros para un máximo de 6 años y con 12 meses de carencia, una financiación que cuenta con el respaldo del Fondo Europeo de Inversiones (FEI).

CaixaBank también dará préstamos de agroinversión sostenible -de hasta 150.000 euros- con el objetivo de proceder a la reforestación con especies autóctonas y a la renovación de tractores, cosechadoras, y sistemas de riego que se hayan visto afectados por el fuego.

La entidad ha habilitado también un número de teléfono específico para clientes afectados por los incendios (900 404 090) y también SegurCaixa Adeslas ha dispuesto una línea telefónica exclusiva para las zonas afectadas (900 103 500) y ha reforzado el centro de atención al cliente con más gestores especializados.

El consejero delegado del banco, Gonzalo Gortázar, ha asegurado que la entidad busca "facilitar soluciones ágiles" a los afectados e intentar que puedan recuperar cuanto antes la normalidad. EFE

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