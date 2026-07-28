CaixaBank habilita un plan de medidas de apoyo económico a los afectados por los incendios

Guardar

Barcelona, 28 jul (EFE).- CaixaBank ha habilitado un plan extraordinario de medidas de apoyo económico para los afectados por los incendios forestales que en las últimas semanas están afectando gravemente a distintas zonas de España.

En un comunicado, el banco ha precisado que, por un lado, anticipará el cobro de las indemnizaciones de las aseguradoras en pérdidas materiales como vehículos o inmuebles, de forma que se facilita el rápido acceso de las compensaciones a las familias y negocios que puedan verse afectados.

PUBLICIDAD

Asimismo, ha habilitado líneas de financiación en condiciones especiales, con hasta 12 meses de carencia, para ayudar a explotaciones agrarias o ganaderas a poder continuar con su actividad o bien para anticipar ayudas e indemnizaciones que permitan hacer frente a los daños causados por los incendios.

La entidad fiancieraha lanzado, además, una nueva línea especial de microcréditos de emergencia dirigida a autónomos y microempresas para atender sus necesidades profesionales derivadas de esta situación excepcional, que permitirá cubrir los gastos necesarios para mantener la actividad.

PUBLICIDAD

El importe máximo por operación será de 50.000 euros para un máximo de 6 años y con 12 meses de carencia, una financiación que cuenta con el respaldo del Fondo Europeo de Inversiones (FEI).

CaixaBank también dará préstamos de agroinversión sostenible -de hasta 150.000 euros- con el objetivo de proceder a la reforestación con especies autóctonas y a la renovación de tractores, cosechadoras, y sistemas de riego que se hayan visto afectados por el fuego.

PUBLICIDAD

La entidad ha habilitado también un número de teléfono específico para clientes afectados por los incendios (900 404 090) y también SegurCaixa Adeslas ha dispuesto una línea telefónica exclusiva para las zonas afectadas (900 103 500) y ha reforzado el centro de atención al cliente con más gestores especializados.

El consejero delegado del banco, Gonzalo Gortázar, ha asegurado que la entidad busca "facilitar soluciones ágiles" a los afectados e intentar que puedan recuperar cuanto antes la normalidad. EFE

PUBLICIDAD