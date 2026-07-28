Aprobados 50 millones de euros para la convocatoria de medicina de precisión IMPaCT

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Madrid, 28 jul (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la convocatoria 2026 IMPaCT (Infraestructura de Medicina de Precisión asociada a la Ciencia y Tecnología) por importe de 50 millones de euros entre 2026 y 2030.

Esta la gestionará el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

La convocatoria 2026 tiene como objetivo mantener la infraestructura IMPaCT, ya operativa desde el 2021, para implementar de forma efectiva la medicina personalizada de precisión en el Sistema Nacional de Salud, orientando la investigación y la innovación hacia los problemas de salud de la población española.

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La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha subrayado, en un comunicado, "el compromiso del Ejecutivo con la salud de las personas promoviendo, a través de la ciencia y la innovación, una medicina personalizada accesible a todos y a todas".

El programa IMPaCT se articula en tres ejes complementarios. Uno de ellos, medicina predictiva (cohorte IMPaCT), que estudia un gran grupo representativo de la población española para identificar factores de riesgo y anticipar la aparición de enfermedades.

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Es una iniciativa que prevé llevar a cabo un seguimiento de 200.000 personas durante 20 años, en 50 centros de atención primaria repartidos por toda España, con el objetivo de comprender y mejorar la salud de la población española.

Hasta el momento, ha establecido 51 nodos repartidos en las 17 comunidades autónomas. Se han reclutado a más de 37.000 participantes en la cohorte y se espera alcanzar 2 millones de muestras recogidas.

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Otro de los ejes es ciencia de datos, que integra y proporciona herramientas para analizar datos clínicos, genómicos y ambientales para generar conocimiento útil para la investigación y la práctica clínica; y medicina genómica, que incorpora análisis complejos del genoma en pacientes con enfermedades raras sin diagnóstico.

En relación a este último, se ha establecido durante este tiempo una red coordinada de centros para facilitar el acceso equitativo a estudios genómicos de alta complejidad, especialmente en enfermedades raras, cáncer hereditario y tumores de origen genético.

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Hasta la fecha, más de 2.000 pacientes de toda España han tenido acceso a estudios genómicos de alta complejidad.

En el ámbito de las enfermedades raras de base genética, el reanálisis de exomas y la secuenciación del genoma completo han permitido alcanzar aproximadamente un 30 % de nuevos diagnósticos en pacientes que llevaban una media de 11 años sin ellos, detalla el comunicado del Ministerio de Ciencia.

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Las entidades e instituciones que podrán ser beneficiarias de esta convocatoria son las que realizan o gestionan actividades de I+D+I en biomedicina y ciencias y tecnologías de la salud, como los institutos de investigación sanitaria acreditados, los organismos públicos de investigación o las universidades.

La infraestructura IMPaCT se ha impulsado en el marco del PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) para la Salud de Vanguardia. EFE

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