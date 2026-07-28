Abogacía Española culmina Upro, el programa que ha formado a más de 25.400 abogados en competencias digitales

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Más de 25.400 abogados han culminado el Programa de Competencias Digitales Upro, impulsado por Red.es, en colaboración con Unión Profesional y desarrollado por Abogacía Española junto a los Colegios de la Abogacía.

Según ha señalado Abogacía Española en un comunicado, a lo largo de los meses "Upro ha ido evolucionando hasta convertir la formación en una experiencia que ha ido más allá de la plataforma".

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A las sesiones que se han celebrado durante el programa se han sumado nuevos espacios de encuentro, contenidos divulgativos y formatos innovadores que han mantenido el aprendizaje vivo durante todo el programa.

La inteligencia artificial, la ciberseguridad, la gestión de datos, la transformación digital del despacho o la justicia digital han marcado los ejes de un itinerario que ha combinado la formación online con más de 300 sesiones presenciales organizadas por los colegios en toda España.

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A medida que avanzaba el programa, Abogacía Española fue enriqueciendo la experiencia formativa con iniciativas propias que llevaron el aprendizaje al siguiente nivel.

A los contenidos del itinerario se sumaron webinars especializados, entrevistas con los docentes, masterclass sobre inteligencia artificial, contenidos divulgativos y podcast que acercaron las competencias digitales al día a día de los despachos desde un enfoque más práctico y cercano.

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LA IA Y EL ABOGADO DIGITAL

Ese mismo impulso dio lugar a 'Desbloqueando al Abogad@ Digital', una campaña que convirtió el progreso de los participantes en un recorrido representado por seis avatares, cada uno vinculado a una de las competencias del programa y concebidos para acompañar a los alumnos durante su aprendizaje.

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Como parte de esta iniciativa, Abogacía Española estrenó SeñorIAs, la miniserie de ficción desarrollada íntegramente con IA y que, a través del humor y de situaciones reconocibles, acerca los contenidos del programa desde un lenguaje diferente, innovador y cercano.

"Desde el principio entendimos que Upro debía ser mucho más que un programa formativo. Queríamos acompañar a la profesión durante todo el proceso, acercar la tecnología desde una perspectiva útil y demostrar que innovar también consiste en crear nuevas formas de aprender. El resultado ha sido un proyecto construido entre muchas instituciones, pero siempre con el objetivo de que ningún profesional se quede atrás en la transformación digital", coordinador del proyecto Upro en Abogacía Española y decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Alfredo Sánchez-Rubio Triviño.

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ACCESO A RECURSOS TECNOLÓGICOS

Fruto de los acuerdos alcanzados por Abogacía Española con algunas de las principales editoriales en IA jurídica, quienes hayan completado Upro podrán acceder a un conjunto de recursos pensados para que la innovación siga formando parte de su actividad profesional una vez cerrado el programa.

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Entre esos beneficios se encuentra el acceso a herramientas como Vincent AI (vLex part of Clio), Helena (Sepín), Tirant PRIME (Tirant lo Blanch) y NEO GenIA-L Assistant (Lefebvre); la Guía Práctica de la Inteligencia Artificial, elaborada conjuntamente por Aranzadi LA LEY y Abogacía Española; y un bono de 100 BuroSMS y SMS e-Mensajes proporcionado por el propio Consejo.

Además, gracias a la colaboración con las editoriales vLex part of Clio y Tirant lo Blanch, los participantes en Upro han podido optar a sorteos de licencias anuales y semestrales de sus soluciones de IA jurídica, una iniciativa con la que Abogacía Española reconoce su implicación en el programa y facilita el acceso a algunas de las plataformas más avanzadas del sector.

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Upro también ha servido para abrir espacios de reflexión sobre el futuro de la profesión, jornadas, encuentros institucionales y la presentación del Libro Blanco sobre el uso de la inteligencia artificial en la abogacía que han acompañado un proyecto que impulsa una conversación compartida sobre cómo integrar la tecnología con criterio jurídico y al servicio de una mejor atención a la ciudadanía.

Según ha señalado la Abogacía, tras la clausura del programa miles de abogados afrontan una nueva etapa con más preparación, más herramientas y la única acreditación oficial que los reconoce como Abogad@ Digital.

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