Abascal dice que Ceuta vive "una de sus mayores emergencias inmigratorias" y critica que no hay intención de remediarlo

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El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que la frontera de Ceuta vive "una de sus mayores emergencias inmigratorias" y ha criticado que ni el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ni el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), "tienen ninguna intención de poner remedio".

"La frontera de Ceuta vive una de sus mayores emergencias inmigratorias y ni Sánchez ni el jefe local del PP, aliado del partido islamista, tienen ninguna intención de poner remedio", ha señalado Abascal a través de un mensaje en la red social 'X'.

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Asimismo, el líder de Vox ha defendido que "el efecto llamada existe" y que con la regularización "masiva", "se ha multiplicado".

En este sentido, este lunes, la Delegación del Gobierno en Ceuta informó de que más de un millar de personas migrantes, entre adultos y menores de edad, han accedido a la ciudad autónoma durante la última semana.

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La institución reconoció que el incremento de las entradas en la frontera sur provoca una "extraordinaria presión sobre los recursos de acogida, ocasionando el colapso del sistema de protección de menores y la saturación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI)".

Además, según datos aportados este martes por el portavoz del Gobierno de la ciudad, Alejandro Ramírez Ceuta tutela ya a 472 menores extranjeros no acompañados. Desde el 14 de julio, cuando el sistema de protección acogía a 210 menores, han llegado a la ciudad otros 262. En las últimas 24 horas, la cifra ha aumentado de 420 a 472, con medio centenar de nuevas incorporaciones.

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