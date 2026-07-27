Sevilla refuerza los trabajos contra el virus del Nilo en los municipios en alerta

Sevilla, 27 jul (EFE).- La Diputación de Sevilla ha reforzado las actuaciones del plan de vigilancia y control integral de vectores del Virus del Nilo Occidental (VNO) en los entornos periurbanos de los municipios de la comarca de especial seguimiento que desde el pasado viernes han sido declarados en situación de alerta.

Una situación activada por parte de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta, mientras que la Diputación también ha aumentado el control en los puntos que han visto prorrogada la situación por la confirmación de casos leves de fiebre del Nilo Occidental en humanos o por la circulación del virus en mosquitos capturados cerca de zonas habitadas.

PUBLICIDAD

En un comunicado, la Diputación ha informado de que, de acuerdo con los protocolos previstos, se trabaja en la vigilancia entomológica para la localización de posibles focos de cría de larvas y han programado nuevos tratamientos de control de mosquitos adultos en los entornos periurbanos de las localidades afectadas, adaptando las actuaciones a la evolución de cada municipio y a la información proporcionada por la red de vigilancia. EFE

fcs/pst/ram