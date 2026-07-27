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Noche complicada por el viento en el incendio de Ávila: 40.000 desalojados tras cinco días

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Ávila, 27 jul (EFE).- El incendio declarado el pasado miércoles por la mañana en Burgohondo (Ávila), el más devastador en España desde que se tienen registros, cumple este lunes cinco días con 40.000 personas desalojadas en dieciséis municipios, un perímetro de 160 kilómetros y una situación de leve mejoría pese a los sustos que el viento ha provocado durante esta madrugada.

Hasta las cinco de la mañana las condiciones no han sido tan favorables debido a la fuerza del aire que ha provocado pequeños saltos de línea en la zona oeste del fuego, donde está situada la cola del incendio, en la zona de Mijares y Gavilanes; y también en el sector sur, en Casavieja, La Adrada, Sotillo y Piedralaves, entre otros municipios.

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El último sector afectado por el viento esta madrugada ha sido el situado entre el pantano de San Juan, en la Comunidad de Madrid, y el área próxima a El Tiemblo (Ávila) donde el aire ha provocado pequeños brotes y reactivaciones ya bajo control.

A partir de las cinco de la madrugada la situación del viento ha mejorado, ha informado la Delegación del Gobierno en Castilla y León.

Muchas y variadas incógnitas, en palabras del viceconsejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Jorge Llorente, acusa este incendio forestal desatado en la provincia a raíz del cual ha sido detenida una persona como presunto causante del fuego debido, al parecer, a la realización de trabajos con maquinaria pesada relacionada con la apertura de caminos.

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"Hay que tener mucha prudencia, el trabajo es intenso y a cada momento se evalúa y relaciona la situación", ha explicado durante las últimas horas a los medios de información, debido a que se trata de un incendio "complicado, con incógnitas y muy variadas" que oscilan a lo largo del día "en muchas facetas" lo cual exige "colaboración, prudencia y coordinación", ha recalcado.

Por todo ello, el viceconsejero ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que esté atenta a los mensaje oficiales, ya que todos los dispositivos desplegados desde las distintas administraciones coordinadas bajo un mando único están orientados "para su seguridad".

Llorente se ha dirigido también a algunos "sectores impacientes" como el de los ganaderos: "Nos vamos a reunir con ellos y entre todos vamos a seguir luchando con intensidad, prudencia y coordinación como ejemplo de buen hacer", ha concluido. EFE

rjh-agg/crf

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