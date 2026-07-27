Los municipios del sur de Madrid refuerzan sus dispositivos para atender a los evacuados

Móstoles, 27 jul (EFE).- Los municipios del sur de Madrid continúan reforzando sus dispositivos de respuesta para seguir atendiendo a las personas evacuadas como consecuencia del incendio forestal que afecta a la sierra oeste de la región, en previsión de que las evacuaciones continúen en las próximas horas.

La Comunidad de Madrid, en colaboración con los ayuntamientos, mantiene actualmente 18 puntos de acogida donde se atiende ya a más de 3.000 personas desplazadas de los 15 municipios que han sido evacuados en los últimos días.

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Móstoles se ha convertido en el municipio que más personas acogidas mantiene, con cerca de 400 vecinos procedentes de Cadalso de los Vidrios, Fresnedillas de la Oliva y Colmenar de Arroyo, los cuales están repartidos en tres pabellones municipales (Paco Sedano, Rafa Martínez y La Loma).

En las últimas horas, el Ayuntamiento ha habilitado en cada pabellón una zona infantil para facilitar la estancia de los menores, además de contemplar una atención específica a las personas mayores, seis de las cuales han sido trasladadas al centro residencial Casaverde para darles una mejor estancia.

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El alcalde, Manuel Bautista (PP), ha avanzado este lunes a EFE que han puesto a disposición de la Comunidad otro pabellón más por si fuera necesario, aunque confían en que en las próximas horas se pueda dar por controlado el incendio y los vecinos puedan ir volviendo a casa.

Para reforzar la atención a las familias y al personal que participa en el operativo de emergencia, la Federación de Peñas de Móstoles ha instalado una cocina improvisada en la que elaboran comida caliente para las cerca de 400 personas alojadas temporalmente en Móstoles.

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La localidad de Alcorcón, que aloja desde el fin de semana a unas 130 personas, continúa ofreciendo sus instalaciones municipales y acogerá en las próximas horas a un nuevo grupo de personas trasladadas y a un batallón de la Unidad Militar de Emergencia (UME) con el fin de proporcionar descanso a los profesionales que están realizando una extraordinaria labor durante estos momentos difíciles.

Por otro lado, Leganés acoge desde el viernes en su polideportivo La Cantera a unas 170 personas de Pelayos de la Presa, Chapinería, Navas del Rey y Robledo de Chavela, entre ellos una treintena de menores.

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Desde el Ayuntamiento leganense están trabajando ahora para hacer más cómoda la estancia a los más pequeños, que han disfrutado estos días de la animación altruista y solidaria del conocido payaso local Mari Pino.

Además, los voluntarios de San Vicente de Paúl se han encargado de hacer acopio de toallas y ropa interior nueva, mientras que la Churrería Afrika está sirviendo todos los días los desayunos para las personas realojadas en las dos pistas del Polideportivo La Cantera.

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En Getafe son más de 160 las personas, fundamentalmente de Robledo de Chavela, que pernoctan en las dependencias militares del Acuartelamiento Aéreo de Getafe (ACAR), gracias a la coordinación establecida con Delegación del Gobierno, el Ejército del Aire y el Espacio y la Comunidad.

El Ayuntamiento de Getafe ha asumido de forma directa la responsabilidad de gestionar y cubrir los gastos de alimentación de las personas evacuadas, para lo que ha tramitado con carácter de urgencia contratos de emergencia con establecimientos de la ciudad.

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También empresas como Costco y Mercadona están donando productos de higiene y aseo, mientras que el Ayuntamiento garantiza el cuidado de las mascotas por el Centro de Protección Animal. EFE

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