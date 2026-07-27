Los dos hospitalizados tras las cargas policiales en Palma han sido dados de alta

Palma, 27 jul (EFE).- Las dos personas hospitalizadas con heridas leves tras las cargas policiales posteriores a la manifestación contra el turismo masivo de este domingo en Palma han sido dadas de alta en la madrugada de este lunes.

Según ha informado a EFE un portavoz del hospital Son Espases, los dos heridos recibieron el alta médica pocas horas después de su ingreso.

En la intervención de la Policía Nacional también sufrieron lesiones otras seis personas que fueron atendidas in situ por los sanitarios desplazados hasta el lugar en tres ambulancias.

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Los incidentes, por los que permanece detenido un manifestante, se produjeron tras concluir la manifestación, convocada con el lema 'Mallorca al límite'.

La marcha congregó en la capital balear a 25.000 personas, según la estimación de la propia Policía Nacional, mientras que los convocantes aseguraron que participaron 70.000 personas.

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El delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, ha solicitado un informe sobre las cargas de la Policía y tiene previsto reunirse esta mañana con el jefe superior del cuerpo en las islas, José Antonio Puebla, para analizar lo sucedido. EFE