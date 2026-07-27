Espana agencias

Las 5 conclusiones del Tour de Francia 2026

Guardar
Google icon

Carlos de Torres

París, 27 jul (EFE).- El ingreso del esloveno Tadej Pogacar en el selecto 'club de los 5 Tours de Francia', junto a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain, tras un dominio aplastante; la confirmación del duelo del futuro entre el mexicano Isaac del Toro y el francés Paul Seixas; el debate sobre la seguridad en carrera después de los incidentes en el Alpe D'Huez; y el suspenso del ciclismo español son algunas de las claves de la 113ª edición de la 'Grande Boucle' concluida este domingo.

PUBLICIDAD

Pogacar (Klanec, 27 años) se coronó con el quinto Tour sentenciando la carrera en la sexta jornada, la del Tourmalet con meta en Gavarnie. Desde entonces, 5 victorias de etapa y diferencias abismales en la general. Remco Evenepoel, 'el mejor del resto', finalizó a 6:26, y su compañero del UAE, el mexicano Del Toro, cerró el podio a 9:42. En esta ocasión no tuvo la oposición del danés Jonas Vingegaard, retirado tras caída en la 15ª etapa.

  El dominio aplastante del doble campeón del mundo plantea el debate sobre si merma el espectáculo ciclista. Los resultados previsibles cuando el esloveno está en la salida y su forma de arrasar, controlando la carrera con su potente equipo y atacando desde lejos o muy lejos, suponen un esquema que se repite en exceso.

PUBLICIDAD

  Algunos directores han hecho notar su malestar por un exceso de ambición que reduce los objetivos del resto de equipo a la mínima expresión. "Para muchos ganar una etapa o un maillot en concreto les puede salvar el año", se comenta entre los coches de los técnicos.

Un 'nuevo' Remco Evenepoel destapó un potencial inédito del doble campeón olímpico en la montaña. En su talón de aquiles, el nuevo líder del Red Bull Bora mostró una versión destacada, ganando incluso en el final en alto en Plateau de Solaison al mismísimo Pogacar.

Ganador de la Vuelta a España 2022 y tercero en el Tour 2024, Evenepoel confirma con el subcampeonato en esta edición de la 'Grande Boucle' que puede brillar en las grandes. En las cronos no hay discusión, ganó con autoridad demostrando su condición de triple campeón mundial de la modalidad.

.3. Del Toro y Seixas anuncian un nuevo duelo entre jóvenes titanes

Entre las revelaciones del Tour de Francia 2026 han destacado dos jóvenes corredores llamados a protagonizar un duelo interesante en un futuro inmediato. El mexicano Isaac del Toro (Ensenada, 22 años), tercero en París, ha logrado su segundo podio en una grande después de la plata en el Giro 2025.

Del Toro, con 30 victorias en su palmarés, es un seguro de vida en el UAE, pero su evolución en cuanto a objetivos podría chocar con la vigencia del imperio de Pogacar. Esta temporada ha despegado con triunfos de gran nivel en Tirreno-Adriático, Tour de Auvernia-Ródano-Alpes y su estreno en el Tour en la etapa de Barcelona.

Paul Seixas, cuarto clasificado, despejó dudas sobre su capacidad para afrontar un Tour de Francia debutando con 19 años. El chaval de Lyon anuncia grandes tardes a la afición francesa, deseando que releve a Bernard Hinault en el palmarés del Tour. Esta temporada se llevó la Itzulia y la Flecha Valona, y en la 'Grande Boucle' sólo cedió, sin estridencias, en la jornada del Alpe D'Huez.

"Me siento frustrado porque vine con unos ojetivos que no he podido cumplir, pero no decepcionado porque me dejé todo", comentó Juan Ayuso, séptimo y primer español, en la cima del Alpe D'Huez. El ciclista de Jávea, quien por primera vez en una grande ejercía de jefe único con el maillot del líder, no estuvo en la pelea por las medallas y en los puertos mostró flaqueza.

En la salida de Barcelona se contaron 10 españoles, todos con objetivos comunes de buscar un triunfo de etapa. En Movistar se apostaba por el belga Cian Uitjdebroeks para liderar el equipo, pero ya en la primera crono por escuadras el corredor de 23 años se quedó descolgado perdiendo un tiempo significativo.

Tras su retirada en la sexta etapa, Movistar apostó por el recurso de buscar las escapadas y tratar de apuntarse un triunfo. A pesar de los grandes esfuerzos de García Pierna y Pablo Castrillo, principalmente, el conjunto telefónico se marchó de vacío.

El resto de la participación nacional, irrelevante. Carlos Verona terminó en el puesto 23, Castrillo en el 29, García Pierna en el 34, Ion Izagirre en el 45, Abel Baldestone en el 47 y Javier Romo en el 54. En su estreno en el Tour, el Caja Rural cumplió el objetivo de dejarse ver en un buen número de escapadas.

El accidente sufrido por el colombiano Einer Rubio al chocar contra un vehículo en el ascenso al Alpe D'Huez y las dificultades de algunos corredores para avanzar entre los centenares de miles de aficionados que se agolpan en sus cunetas han reabierto el debate sobre la necesidad de regular este tipo de ascensos.

Muchos corredores mostraron su disconformidad con las condiciones del ascenso al Alpe D'Huez. "Pasan pocas cosas", comentan en el pelotón. "Incluso como aficionado al ciclismo, lo ves con el corazón encogido".

¿Qué medidas se pueden tomar aparte de colocar vallas desde la base del puerto hasta la cima? ¿Sería una solución cobrar por el acceso a Alpe d'Huez? ASO, organizador del Tour, tiene un asunto importante encima de la mesa. Los incidentes de este año deberían ser tenidos en cuenta.

Los controles antidopaje volvieron a ser noticia en el Tour 2026. Los 'vampiros' visitaron a horas intempestivas a Pogacar y Vingegaard, concretamente a las 5 y 2 de la madrugada respectivamente. Al día siguiente fue Evenepoel el que pasó la prueba sanguínea. Hubo protestas veladas, pero el reglamento lo permite de acuerdo con las normas de la UCI y su delegación en la ITA, organismo independiente para el control antidopaje. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Interrumpida la circulación del AVE entre Madrid y Barcelona por un incendio cercano a las vías

Adif informa de que los trenes no circulan entre entre las estaciones de Camp de Tarragona y La Pobla de Montornés

Interrumpida la circulación del AVE entre Madrid y Barcelona por un incendio cercano a las vías

Marie Ducruet sorprende con una nueva imagen y una carrera renovada: así ha cambiado la nuera de Estefanía de Mónaco

Tras el nacimiento de sus dos hijas y el impulso de su empresa, la mujer de Louis Ducruet estrena nuevo estilo, más depurado, con más seguridad y un papel cada vez más relevante en el Principado

Marie Ducruet sorprende con una nueva imagen y una carrera renovada: así ha cambiado la nuera de Estefanía de Mónaco

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 27 de julio

El metal precioso ha registrado ganancias en los últimos meses ante la alta incertidumbre que hay en los mercados

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 27 de julio

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: las llamas no dan tregua con la confluencia de los frentes de Ávila y la Comunidad de Madrid

El fuego ha calcinado más de 50.000 hectáreas en la zona, lo que le convierte en el mayor que ha registrado España hasta la fecha

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: las llamas no dan tregua con la confluencia de los frentes de Ávila y la Comunidad de Madrid

El Supremo condena a seis meses de prisión a un soldado por insultar gravemente a su superior tras pedirle someterse a un control de orina

El tribunal subraya que la gravedad de la expresión utilizada, pronunciada frente a otros militares, justifica plenamente la máxima sanción

El Supremo condena a seis meses de prisión a un soldado por insultar gravemente a su superior tras pedirle someterse a un control de orina
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo condena a seis meses de prisión a un soldado por insultar gravemente a su superior tras pedirle someterse a un control de orina

El Supremo condena a seis meses de prisión a un soldado por insultar gravemente a su superior tras pedirle someterse a un control de orina

Interior prepara nuevas ‘barreras antinarcos’ 10 años después de la primera, que ha sufrido sabotajes y problemas ecológicos desde su construcción

Los incendios, una crisis que sigue sin culminar en un gran acuerdo político: del pacto de Estado de Sánchez al registro de pirómanos de Feijóo

Una empleada del crucero Disney Dream denuncia que otra compañera la intoxicó poniendo una sustancia en su botella de agua durante una escala en Vigo

Rescatan a un niño de ocho años que estaba sentado sobre un aparato de aire acondicionado de un piso 21 en Benidorm: detienen a su padre por dejarlo solo en casa

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Ponen a la venta un pazo gallego del siglo XVI por 850.000 euros: tiene una capilla propia

Tener hijos en España sale cada vez más caro: las familias con menores llevan dos décadas retrocediendo en su nivel de gasto relativo

Cómo se puede votar para elegir los próximos billetes de euros del Banco Central Europeo

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

DEPORTES

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz

Los 10 momentos más destacados de La Velada del Año VI: de Cristiano Ronaldo al homenaje a Gaspi

Estos fueron los ganadores de los combates de La Velada del Año VI: TheGrefg, Plex, RoRo, Edu Aguirre, Marta Díaz o Lit Killah

Así te hemos contado La Velada del Año VI de Ibai Llanos, en directo