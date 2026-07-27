Las 5 conclusiones del Tour de Francia 2026

Carlos de Torres

París, 27 jul (EFE).- El ingreso del esloveno Tadej Pogacar en el selecto 'club de los 5 Tours de Francia', junto a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain, tras un dominio aplastante; la confirmación del duelo del futuro entre el mexicano Isaac del Toro y el francés Paul Seixas; el debate sobre la seguridad en carrera después de los incidentes en el Alpe D'Huez; y el suspenso del ciclismo español son algunas de las claves de la 113ª edición de la 'Grande Boucle' concluida este domingo.

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Pogacar (Klanec, 27 años) se coronó con el quinto Tour sentenciando la carrera en la sexta jornada, la del Tourmalet con meta en Gavarnie. Desde entonces, 5 victorias de etapa y diferencias abismales en la general. Remco Evenepoel, 'el mejor del resto', finalizó a 6:26, y su compañero del UAE, el mexicano Del Toro, cerró el podio a 9:42. En esta ocasión no tuvo la oposición del danés Jonas Vingegaard, retirado tras caída en la 15ª etapa.

El dominio aplastante del doble campeón del mundo plantea el debate sobre si merma el espectáculo ciclista. Los resultados previsibles cuando el esloveno está en la salida y su forma de arrasar, controlando la carrera con su potente equipo y atacando desde lejos o muy lejos, suponen un esquema que se repite en exceso.

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Algunos directores han hecho notar su malestar por un exceso de ambición que reduce los objetivos del resto de equipo a la mínima expresión. "Para muchos ganar una etapa o un maillot en concreto les puede salvar el año", se comenta entre los coches de los técnicos.

Un 'nuevo' Remco Evenepoel destapó un potencial inédito del doble campeón olímpico en la montaña. En su talón de aquiles, el nuevo líder del Red Bull Bora mostró una versión destacada, ganando incluso en el final en alto en Plateau de Solaison al mismísimo Pogacar.

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Ganador de la Vuelta a España 2022 y tercero en el Tour 2024, Evenepoel confirma con el subcampeonato en esta edición de la 'Grande Boucle' que puede brillar en las grandes. En las cronos no hay discusión, ganó con autoridad demostrando su condición de triple campeón mundial de la modalidad.

.3. Del Toro y Seixas anuncian un nuevo duelo entre jóvenes titanes

Entre las revelaciones del Tour de Francia 2026 han destacado dos jóvenes corredores llamados a protagonizar un duelo interesante en un futuro inmediato. El mexicano Isaac del Toro (Ensenada, 22 años), tercero en París, ha logrado su segundo podio en una grande después de la plata en el Giro 2025.

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Del Toro, con 30 victorias en su palmarés, es un seguro de vida en el UAE, pero su evolución en cuanto a objetivos podría chocar con la vigencia del imperio de Pogacar. Esta temporada ha despegado con triunfos de gran nivel en Tirreno-Adriático, Tour de Auvernia-Ródano-Alpes y su estreno en el Tour en la etapa de Barcelona.

Paul Seixas, cuarto clasificado, despejó dudas sobre su capacidad para afrontar un Tour de Francia debutando con 19 años. El chaval de Lyon anuncia grandes tardes a la afición francesa, deseando que releve a Bernard Hinault en el palmarés del Tour. Esta temporada se llevó la Itzulia y la Flecha Valona, y en la 'Grande Boucle' sólo cedió, sin estridencias, en la jornada del Alpe D'Huez.

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"Me siento frustrado porque vine con unos ojetivos que no he podido cumplir, pero no decepcionado porque me dejé todo", comentó Juan Ayuso, séptimo y primer español, en la cima del Alpe D'Huez. El ciclista de Jávea, quien por primera vez en una grande ejercía de jefe único con el maillot del líder, no estuvo en la pelea por las medallas y en los puertos mostró flaqueza.

En la salida de Barcelona se contaron 10 españoles, todos con objetivos comunes de buscar un triunfo de etapa. En Movistar se apostaba por el belga Cian Uitjdebroeks para liderar el equipo, pero ya en la primera crono por escuadras el corredor de 23 años se quedó descolgado perdiendo un tiempo significativo.

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Tras su retirada en la sexta etapa, Movistar apostó por el recurso de buscar las escapadas y tratar de apuntarse un triunfo. A pesar de los grandes esfuerzos de García Pierna y Pablo Castrillo, principalmente, el conjunto telefónico se marchó de vacío.

El resto de la participación nacional, irrelevante. Carlos Verona terminó en el puesto 23, Castrillo en el 29, García Pierna en el 34, Ion Izagirre en el 45, Abel Baldestone en el 47 y Javier Romo en el 54. En su estreno en el Tour, el Caja Rural cumplió el objetivo de dejarse ver en un buen número de escapadas.

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El accidente sufrido por el colombiano Einer Rubio al chocar contra un vehículo en el ascenso al Alpe D'Huez y las dificultades de algunos corredores para avanzar entre los centenares de miles de aficionados que se agolpan en sus cunetas han reabierto el debate sobre la necesidad de regular este tipo de ascensos.

Muchos corredores mostraron su disconformidad con las condiciones del ascenso al Alpe D'Huez. "Pasan pocas cosas", comentan en el pelotón. "Incluso como aficionado al ciclismo, lo ves con el corazón encogido".

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¿Qué medidas se pueden tomar aparte de colocar vallas desde la base del puerto hasta la cima? ¿Sería una solución cobrar por el acceso a Alpe d'Huez? ASO, organizador del Tour, tiene un asunto importante encima de la mesa. Los incidentes de este año deberían ser tenidos en cuenta.

Los controles antidopaje volvieron a ser noticia en el Tour 2026. Los 'vampiros' visitaron a horas intempestivas a Pogacar y Vingegaard, concretamente a las 5 y 2 de la madrugada respectivamente. Al día siguiente fue Evenepoel el que pasó la prueba sanguínea. Hubo protestas veladas, pero el reglamento lo permite de acuerdo con las normas de la UCI y su delegación en la ITA, organismo independiente para el control antidopaje. EFE

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