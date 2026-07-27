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Junqueras pide a Junts que "rectifique" y demuestre que puede serle "útil" a Cataluña

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Barcelona, 27 jul (EFE).- El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido a Junts que "rectifique" su estrategia y demuestre que puede serle "útil" a Cataluña, apoyando iniciativas como la creación de un consorcio de inversiones o el nuevo modelo de financiación.

En una entrevista con EFE, Junqueras ha recordado que semanas atrás, en el Congreso de los Diputados, Junts votó en contra del consorcio de inversiones, una herramienta que "permitiría que Cataluña participase en la elaboración de los estudios previos, la redacción de los proyectos y la ejecución de las obras" del Estado.

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Como consecuencia de esa votación, en la que los siete diputados de Junts en el Congreso coincidieron con PP y Vox, ahora estas funciones siguen "en manos exclusivas del Gobierno español, que demuestra cada día su incapacidad en este ámbito", ha lamentado.

Junqueras considera que, con su postura, Junts ha "perjudicado a Cataluña" y se ha convertido en "el mejor aliado del PSOE a la hora de no cambiar nada".

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Pero se ha mostrado convencido de que habrá otra ocasión para apoyar en el Congreso la creación del consorcio de inversiones, y Junts no debería "desaprovecharla".

"Junts votó en contra de Cataluña, en contra de los intereses de Cataluña, pero tendrá la oportunidad de rectificar", ha señalado.

Mientras Junts "se lo piensa", ha explicado Junqueras, ERC quiere que entre en funcionamiento una sociedad mercantil que "pueda hacer una parte del trabajo que debería hacer el consorcio".

El líder de ERC también espera que Junts "no estropee" el acuerdo alcanzado con el Gobierno español para instaurar un nuevo modelo de financiación que aportaría a Cataluña unos 4.700 millones de euros extras.

"Si Junts demuestra que es útil para Cataluña, si Junts toma decisiones útiles para los trabajadores, las empresas y familias de nuestro país, una parte de sus votantes seguirán votando a Junts. Si opta por no tomar nunca ninguna decisión útil para Cataluña, una parte de sus votantes acabará buscando alternativas", ha advertido.

Una de las alternativas, según Junqueras, es ERC, pero otros votantes de Junts pueden acabar abrazando a la "extrema derecha".

Sobre Aliança Catalana, ha asegurado que es "un mal enorme para Cataluña y para el independentismo", porque "trabaja para fracturar a la sociedad catalana".

"Trabaja para dividir y romper este país", ha denunciado el líder de Esquerra, que ha alertado de que los referentes internacionales de Aliança "arruinan a sus países" y ha citado como ejemplo al presidente estadounidense, Donald Trump.

A escasas semanas de que el presidente catalán, Salvador Illa, cumpla sus primeros dos años en el cargo, Junqueras ha rehusado ponerle nota a su mandato, porque aún debe acabar el "examen".

En este sentido, se ha mostrado dispuesto a negociar unos nuevos presupuestos catalanes para 2027 si el ejecutivo socialista "cumple" con lo ya comprometido: "Nosotros no tomamos decisiones en función de si es año electoral o no", ha afirmado.

Illa debe "procurar que todos estos acuerdos se implementen" para "no decepcionar las legítimas esperanzas del pueblo de Cataluña", ha remarcado Junqueras, que ha asegurado que si en el Govern "necesitan ayuda, los seguiremos ayudando", porque cuando la gestión "solo depende de ellos, son un desastre".

Por otra parte, Junqueras se ha referido a las políticas educativas de Cataluña y ha reconocido que, en este ámbito, ERC "tampoco lo ha hecho demasiado bien y no ha acabado de acertar las medidas ni ha acabado de tomar conciencia de la magnitud del reto".

"Ayudaremos tanto como sea posible y espero que con mucho más acierto que el que en otros momentos hemos sabido demostrar", ha afirmado Junqueras, en alusión a la gestión de ERC en el pasado al frente de la conselleria de Educación, por la que pasaron nombres como Josep González Cambray, Anna Simó o Josep Bargalló.

A su entender, ERC "no supo priorizar adecuadamente la tarea educativa", ya que "cuando la prioridad no es enseñar, sino innovar, algo no se está haciendo bien". EFE

(Foto) (Video) (Audio)

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