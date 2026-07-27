Hoy será noticia. Martes, 28 de julio

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INCENDIOS FORESTALES

Continúa la lucha contra los incendios que asolan el centro de España

Madrid (EFE).- Los equipos de extinción tratan de frenar el avance del fuego en varios puntos de España, sobre todo en los incendios activos de mayor tamaño, como los de Ávila, la Comunidad de Madrid y Castellón, antes de que la ola de calor dificulte sus trabajos.

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Con una nueva ola de calor en el horizonte con inicio el próximo miércoles, el centro de España continúa ardiendo con focos sin estabilizar en Madrid, Ávila y Toledo que han arrasado alrededor de 80.000 hectáreas y han afectado a más de 90.000 personas, mientras mejora el incendio de Castellón.

INCENDIOS FORESTALES

El Consejo de Ministros aprueba la declaración de zonas gravemente afectadas y otras medidas

Madrid (EFE).- El Consejo de Ministros aprobará hoy la declaración como zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil los territorios damnificados por incendios forestales en los últimos días, entre ellos, los que se han propagado en las comunidades de Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.

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Esa declaración permitirá recibir ayudas del Estado tras la valoración de los daños. Además, se aprobará un paquete de iniciativas de protección ampliada para los trabajadores que no puedan acudir a su puesto de trabajo como consecuencia de los incendios.

SÁNCHEZ BALANCE

Sánchez hará balance del curso con el mensaje de que la legislatura aún tiene recorrido

Madrid (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hará este martes el tradicional balance del curso político que termina asegurando que, pese a las dificultades para lograr acuerdos, la legislatura aún tiene recorrido y quedan cosas por hacer antes de las elecciones en 2027.

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Sánchez, que comparecerá en el Palacio de la Moncloa tras la última reunión del Consejo de Ministros antes del paréntesis veraniego, resaltará de nuevo los buenos datos económicos de España y reiterará el compromiso total contra la corrupción, asunto que ha marcado gran parte del curso político por la serie de casos que han afectado al PSOE y al Ejecutivo.

CASO LEIRE

Dos empleadas del PSOE declaran como testigos en el caso Leire Díez

Madrid (EFE).- Dos empleadas del PSOE están citadas este martes como testigos ante el juez que investiga presuntas maniobras contra causas judiciales que afecten al partido o al Gobierno, y quien les ha pedido que entreguen sus comunicaciones entre abril de 2024 y junio de 2025 con el exdirigente Santos Cerdán y otros imputados.

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En concreto, el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz quiere las comunicaciones que se cruzaron con Cerdán, con la gerente del partido Ana María Fuentes, con el exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos Juan Manuel Serrano y con la exmilitante Leire Díez.

JUICIO KITCHEN

El juicio del caso Kitchen concluye este martes después de cuatro meses desde que comenzó

Madrid (EFE).- El juicio del caso Kitchen quedará visto para sentencia este martes, cuatro meses después de su inicio el pasado 6 de abril, con el informe final de la defensa del que fuera chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas, y después de que los ocho acusados decidan acogerse o no a su derecho a la última palabra.

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El informe de la defensa de Sergio Ríos Esgueva pondrá por tanto el colofón a este juicio que gira en torno a un presunto operativo parapolicial para sustraer a Bárcenas documentación o grabaciones que pudieran comprometer al PP o a sus dirigentes.

EL TIEMPO

Las temperaturas empezarán a ascender este martes, jornada previa a la cuarta ola de calor

Madrid (EFE).- Las temperaturas seguirán ascendiendo este martes, día previo al inicio de la cuarta ola de calor de este verano, una jornada en la que se alcanzarán los 36-38 ºC en la mayor parte de la península y podrán superarse los 40 en los valles del Guadiana y del Guadalquivir.

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Con esta situación, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja (riesgo importante) en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y País Vasco y el amarillo en Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Navarra y La Rioja. Esta jornada habrá tiempo estable de forma generalizada, con dominio de las altas presiones, cielos poco nubosos o despejados y ausencia de precipitaciones.

EFE

fp