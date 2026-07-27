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Herido un niño tras caer un carrito de golf por un puente desde unos tres metros de altura

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Alicante, 27 jul (EFE).- Un niño ha resultado herido este lunes tras salirse de la vía un carrito de golf y caer por un puente desde "una distancia de unos tres metros" de altura en una instalación donde se practica este deporte ubicada en el término municipal de Rojales (Alicante), han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos.

El menor ha sido trasladado con policontusiones en una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) al Hospital de Torrevieja (Alicante), han señalado, por su parte, a EFE fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (Cicu).

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El aviso del percance se ha recibido a las 17:09 horas, según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos, que han indicado que el menor ha sufrido "distintos golpes y necesitado la asistencia sanitaria presente en el lugar", aunque no ha habido atrapados.

El Consorcio ha movilizado una bomba rural pesada, con un cabo y cuatro bomberos del parque de Almoradí (Alicante), para esta intervención. EFE

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