Estabilizado el incendio que afecta a una masa de pinares en Lepe (Huelva)

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Lepe (Huelva), 27 jul (EFE).- El Plan Infoca ha dado por estabilizado el incendio forestal que afecta a una masa de pinares de Lepe (Huelva), que ha obligado a elevar a fase de emergencia, situación operativa 1, el plan contra incendios de la provincia de Huelva.

Se trata de un incendio que se ha iniciado a las 20.10 horas en Lepe, cerca del complejo turístico de Islantilla, que ha obligado a activar también el Plan de Emergencias Local, hasta quedar estabilizado poco antes de las 22.00 horas, han informado a EFE fuentes del Infoca.

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En sus redes sociales, el Plan Infoca ha informado de la activación de la fase de emergencia, y ha recomendado a la población cerrar puertas y ventanas para evitar la entrada de humo en la vivienda, seguir las indicaciones de los servicios de emergencia, evitar la zona del incendio, y seguir las instrucciones de las autoridades.

El fuego afecta a una masa de pinares y matorral inicialmente lejos de zonas habitadas, aunque hay varias casas diseminadas que, sobre todo por el humo, se podrían haber visto afectadas.

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Tras enviar un primer contingente, el Infoca ha derivado a la zona dos helicópteros semipesados, dos aviones de carga en tierra, 45 efectivos por tierra y dos autobombas, y se trabaja ya con personal en tierra una vez que ha llegado la noche y no pueden trabajar medios aéreos.

El alcalde de Lepe, Adolfo Verano, ha dicho a EFE que no ha habido que desalojar ninguna vivienda, y que el fuego se encuentra lejos del complejo turístico, en una zona al norte de Islantilla, aunque, por precaución y para facilitar el acceso de los servicios de emergencia, ha habido que cortar la autovía A-5076, une la autopista A-49 con La Antilla e Islantilla.

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Los bomberos, ha añadido, trabajan con viento de poniente que, por ahora, no es muy intenso, para evitar que las llamas lleguen a Pinares de Lepe, una zona habitada al norte de Islantilla y a medio camino entre Lepe y su playa de La Antilla.

En las labores de extinción trabajan además efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, que ha movilizado con dotaciones de los parques de Punta Umbría y Ayamonte.

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Los bomberos trabajan en apoyo al Infoca, colaborando con sus efectivos para evitar que las llamas alcancen la urbanización Pinares de Lepe, y permanecen en labores preventivas para impedir su propagación hacia la Avenida del Deporte de Islantilla -en su zona norte- o zonas urbanas cercanas.

Trabajan además en el terreno efectivos de la Policía Local de Lepe e Isla Cristina, Protección Civil y bomberos de la Diputación. EFE

fcs/fp

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