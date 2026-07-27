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El Washington Spirit se queda solo al frente de la NWSL

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Washington, 26 jul (EFE).- El Washington Spirit, entrenado por el español Adrián González, terminó la jornada como líder en solitario de la NWSL tras imponerse este domingo por 1-0 al Denver Summit y aprovechar el tropiezo del Gotham FC.

Las capitalinas sumaron los tres puntos con un solitario gol de la italiana Sofia Cantore, que marcó desde fuera del área.

El Spirit, donde militan la colombiana Leicy Santos, la mexicana Rebeca Bernal y la paraguaya Claudia Martínez, queda con 33 puntos al frente de la tabla tras dieciséis jornadas, dos más que el Gotham, que tiene 31.

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El Gotham, del también español Juan Carlos Amorós, empató 2-2 en su visita al Portland Thorns. Amorós, de baja por paternidad, fue reemplazado en el banquillo del Gotham por su segundo, el inglés Shaun Harris.

En tercera posición que el Utah Royals con 30 puntos, a uno del Gotham y tres del Spirit.

El Spirit pertenece a la empresaria estadounidense Michele Kang, propietaria también del OL Lyonnes francés y del London City Lionesses inglés. EFE

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