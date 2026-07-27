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El Observatorio de Yebes (Guadalajara), preparando el eclipse desde hace "mucho tiempo"

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Beatriz Retuerta

Yebes (Guadalajara), 27 jul (EFE).- El Observatorio de Yebes (Guadalajara), una infraestructura referencia en investigación del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y que se convertirá el 12 de agosto en el centro de seguimiento oficial del eclipse total solar, lleva preparando la observación del eclipse desde hace "mucho tiempo".

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En una entrevista con la Agencia EFE, el director de este observatorio, Pablo de Vicente, explica por qué esta infraestructura se ha convertido en el centro de seguimiento oficial de este eclipse total solar y cómo se preparan para ello, teniendo en cuenta que la provincia de Guadalajara será uno de los lugares donde mejor se verá este fenómeno único en siglos.

La península ibérica será el único lugar poblado del mundo donde podrá disfrutarse el eclipse total de sol del 12 de agosto, el primero de estas características que se puede ver en España desde hace más de 100 años, ya que el último fue en 1912.

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"Somos una infraestructura científico-técnica singular que además pertenece al IGN y con buenas comunicaciones relativamente cerca de Madrid", comenta de Vicente, quien se muestra orgulloso de haber sido elegidos para divulgar este evento único.

Así, asegura que en el observatorio tenían claro que querían "grabar el eclipse" y por ello comenzaron a prepararlo "con mucho tiempo".

"El año pasado decidimos comprar unas cámaras y tenemos nuestra torre solar. Digamos que teníamos los instrumentos, pero no cámaras modernas para hacerlo, y es lo que hemos hecho", dice De Vicente, que indica que eso será lo que ese día permita, en colaboración con Radio Televisión Española, emitir el eclipse a todo el país y también a través del canal de Youtube del IGN.

Esta torre solar cuenta con un telescopio para estudiar el sol al que se ha enchufado una cámara CCD de alta resolución, y además tendrán un segundo equipo con otra cámara “no tan potente, por si esta primera fallara”.

Este será, a juicio de De Vicente, el acontecimiento astronómico más significativo que se viva desde esta infraestructura, tras el paso del cometa Halley, en sus 50 años de vida que justo cumple este año y lugar de referencia para que medios de comunicación nacionales e internacionales puedan retransmitir en directo para todo el mundo este acontecimiento histórico en nuestro país.

"Hemos tenido que limitar el aforo, y limitar la asistencia a muchos colegas que nos pidieron venir cuando no estaba previsto ser centro de difusión", añade De Vicente, que con todo se muestra orgulloso de realizar esta labor “divulgativa tan necesaria para que la ciencia llegue a la sociedad”.

Los científicos, que llevan décadas preparándose para este acontecimiento que se puede prever con miles de años, según señala De Vicente, no se cansan de insistir en las recomendaciones para observarlo de forma segura.

“Lo que yo aconsejo a la gente es, por ejemplo, si no tienen claro dónde verlo, elegir un lugar despejado, sin árboles, montañas ni edificios, y 2 o 3 días antes del eclipse mirar a las 8:30 de la tarde, con cuidado, al sol, que es cuando será el eclipse completo el total”, recomienda este experto, quien insiste en que para verlo hay que llevar unas gafas de sol homologadas.

Así, cada vez que se vaya a mirar al sol hay que ponerse las gafas y "cuando sea la totalidad, en ese momento, cuando ya no se vea nada porque la luna ha tapado completamente el sol, entonces te puedes quitar las gafas y puedes mirar, pero esto dura aquí solo unos 58 segundos", avisa De Vicente.

Asimismo, apunta que la probabilidad de un día despejado en esta zona es muy alta pero aun siendo un día nublado, que sería posible, se notará en la luminosidad e incluso en la temperatura en el ambiente.

De Vicente menciona que en 2024 hubo un eclipse total en Estados Unidos, que es el que España está usando de precedente, para saber hasta qué punto debe llegar el nivel de seguridad y las infraestructuras necesarias para organizar ese día.

“Hubo muchísimas personas con lesiones en las retinas. Por eso se está insistiendo tanto en que no se puede observar el sol sin unas gafas de protección”, afirma De Vicente.

Este será el primero de los tres grandes acontecimientos extraordinarios que constituyen el denominado Trío de Eclipses que tendrá lugar entre 2026 y 2028 y que podrán contemplarse desde distintos puntos del país.

"Es una casualidad, que el tamaño del Sol y el tamaño de la Luna sean iguales en el cielo y eso permita este eclipse total, y también es una gran casualidad que los tres eclipses previstos en apenas tres años se puedan ver desde diferentes puntos de España teniendo en cuenta lo grande que es el planeta”, concluye. EFE

brl/cst/icn

(foto) (vídeo)

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