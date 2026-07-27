El número de personas afectadas en el centro peninsular supera ya las 92.000

Madrid, 27 jul (EFE).- Más de 92.000 personas están ya afectadas, evacuadas o confinadas, por los incendios forestales en las tres provincias del centro peninsular -Madrid, Ávila y Toledo-, según la última actualización facilitada por el Ministerio del Interior.

En total, son 92.149, de las cuales 63.152 han sido evacuadas de las localidades amenazadas por el fuego y otras 28.997 permanecen confinadas ante el riesgo que suponen los siniestros en sus municipios o los adyacentes.

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La Comunidad de Madrid, donde hay 38 localidades evacuadas y 7 confinadas, es la que más castigada, con un total de 31.865 personas evacuadas y 20.262 confinadas.

En la provincia de Ávila son 25.087 las evacuadas y 8.735 las confinadas, mientras que en la de Toledo hay 6.200 evacuadas.

Según los últimos datos facilitados esta mañana, el fuego ha destruido ya 2.000 hectáreas en Toledo, 25.000 en Madrid y más de 50.000 en Ávila. EFE

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