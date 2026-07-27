Espana agencias

El juicio por el caso Kitchen quedará esta semana visto para sentencia

Guardar
Google icon

Madrid, 27 jul (EFE).- El juicio por el caso Kitchen que se está celebrando desde el pasado 6 de abril en la Audiencia Nacional quedará esta semana visto para sentencia una vez que acaben de exponer las defensas sus informes finales y después de que los ocho acusados decidan hacer uso o no de su derecho a la última palabra.

Este lunes será ya el turno de las cuatro defensas que quedan por informar y la primera que lo hará será la del excomisario José Villarejo, que ya ha adelantado al tribunal su intención de exponer parte de su informe final, dada su condición de abogado, junto a su letrado, Antonio José García Cabrera, según han informado a EFE fuentes jurídicas.

PUBLICIDAD

Las otras tres defensas que quedan por informar son las del exchófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, captado como confidente en esta operación; la del comisario Andrés Gómez Gordo, que fue asesor en materia de seguridad de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal cuando era presidenta de Castilla-La Mancha, y la del comisario José Luis Olivera, al que solo acusan la Abogacía del Estado y las acusaciones populares de PSOE y Podemos.

El juicio está señalado esta semana hasta el jueves, si bien todo apunta a que podría quedar visto para sentencia antes de ese día, según las fuentes consultadas.

PUBLICIDAD

Las defensas comenzaron esta semana a hacer sus alegaciones finales, siendo las primeras las del exministro del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, y el que fuera su número dos Francisco Martínez.

Los dos negaron haber ordenado la puesta en marcha del operativo de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, si bien Fernández Díaz acusó a Martínez de haber manipulado los mensajes de texto que le implican en el operativo y que este presentó en el juzgado tras haberlos protocolizado ante notario, y a los que su defensa no hizo alusión alguna en su informe final.

Así, mientras Fernández Díaz se ha desentendido por completo de la operación Kitchen, además de recalcar su defensa el nulo interés del exministro por la documentación presuntamente comprometedora que pudiera tener Bárcenas, su exsecretario de Seguridad ha defendido la licitud del operativo policial con fines "de inteligencia" que se puso en marcha en torno al extesorero para averiguar si tenía más cuentas y quiénes eran sus testaferros tras aflorar su fortuna oculta en Suiza.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Javier Quintero, psiquiatra: “El cerebro no se deteriora solo por hacerse mayor, se deteriora por la falta de uso”

La escritura a mano ayuda a fortalecer la memoria y activar áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje y la percepción espacial

Javier Quintero, psiquiatra: “El cerebro no se deteriora solo por hacerse mayor, se deteriora por la falta de uso”

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: las llamas no dan tregua con la confluencia de los frentes de Ávila y la Comunidad de Madrid

El fuego ha calcinado más de 50.000 hectáreas en la zona, lo que le convierte en el mayor que ha registrado España hasta la fecha

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: las llamas no dan tregua con la confluencia de los frentes de Ávila y la Comunidad de Madrid

Embalses España: la reserva de agua bajó este 27 de julio

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Embalses España: la reserva de agua bajó este 27 de julio

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 27 de julio

Este fue el comportamiento de la divisa europea frente a la estadounidense

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 27 de julio

Clima en España: temperatura y probabilidad de lluvia para Zaragoza este 27 de julio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en España: temperatura y probabilidad de lluvia para Zaragoza este 27 de julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Interior prepara nuevas ‘barreras antinarcos’ 10 años después de la primera, que ha sufrido sabotajes y problemas ecológicos desde su construcción

Interior prepara nuevas ‘barreras antinarcos’ 10 años después de la primera, que ha sufrido sabotajes y problemas ecológicos desde su construcción

Los incendios, una crisis que sigue sin culminar en un gran acuerdo político: del pacto de Estado de Sánchez al registro de pirómanos de Feijóo

Una empleada del crucero Disney Dream denuncia que otra compañera la intoxicó poniendo una sustancia en su botella de agua durante una escala en Vigo

Rescatan a un niño de ocho años que estaba sentado sobre un aparato de aire acondicionado de un piso 21 en Benidorm: detienen a su padre por dejarlo solo en casa

Granada registra un terremoto de magnitud 3,7 con epicentro en Ogíjares

ECONOMÍA

Tener hijos en España sale cada vez más caro: las familias con menores llevan dos décadas retrocediendo en su nivel de gasto relativo

Tener hijos en España sale cada vez más caro: las familias con menores llevan dos décadas retrocediendo en su nivel de gasto relativo

Cómo se puede votar para elegir los próximos billetes de euros del Banco Central Europeo

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

España gastó hasta 6.700 millones en apagar incendios en 2025 y en lo que va de 2026 ya duplica las hectáreas quemadas en el mismo periodo

Una empresa denuncia a una empleada por cobrar el sueldo mientras trabajaba en un restaurante durante la baja y le pide 18.000 euros: la Justicia la absuelve

DEPORTES

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz

Los 10 momentos más destacados de La Velada del Año VI: de Cristiano Ronaldo al homenaje a Gaspi

Estos fueron los ganadores de los combates de La Velada del Año VI: TheGrefg, Plex, RoRo, Edu Aguirre, Marta Díaz o Lit Killah

Así te hemos contado La Velada del Año VI de Ibai Llanos, en directo