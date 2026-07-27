El Infoca da por extinguido el incendio forestal de Purchena (Almería)

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Almería, 27 jul (EFE).- El dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha dado por extinguido este lunes el incendio forestal declarado ayer en el municipio almeriense de Purchena.

Según ha informado el Plan Infoca a través de sus redes sociales, el cambio de estado a extinguido se ha oficializado a las 19:08 horas de este lunes, declaración que se produce cuando los técnicos de extinción comprueban sobre el terreno que ya no existen posibilidades de que las llamas se reaviven.

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El fuego se inició el domingo 26 de julio, lo que motivó un rápido despliegue para frenar su avance. El operativo inicial movilizó a 45 efectivos por tierra y dos camiones autobomba.

Además, fue necesaria la intervención de una importante dotación aérea compuesta por ocho aeronaves: tres helicópteros semipesados, cuatro aviones de carga en tierra y un avión de coordinación.

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Tras lograr la estabilización del fuego a última hora de la noche de ayer, los trabajos de remate y liquidación han continuado ininterrumpidamente hasta certificar su extinción definitiva. EFE

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