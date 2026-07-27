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El incendio de Vall d'Uixó afronta su tercer día activo con el reto de contener el avance

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Valencia, 27 jul (EFE).- El incendio forestal que comenzó sobre las 11 horas del sábado en la Vall d'Uixó (Castellón) afronta este lunes su tercer día activo, con el objetivo de seguir conteniendo su avance -el domingo solo avanzó 6 kilómetros- y poder estabilizar lo antes posible un fuego que ya no está fuera de la capacidad de extinción.

Las llamas llevan devoradas 6.500 hectáreas en un perímetro de 48 kilómetros, según el último recuento oficial de este domingo por la noche, y está previsto para este lunes un despliegue en la zona similar al de la jornada anterior, con 25 medios aéreos desde el amanecer y más de 450 profesionales.

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Hasta la medianoche se mantienen los desalojos de las 16.000 personas evacuadas de 18 localidades y urbanizaciones y el confinamiento de cerca de 64.000 personas de los municipios de la Vall d'Uixó, Onda y Betxí, con el fin de garantizar la seguridad de las personas y dejar libres las vías para el paso de los servicios de emergencia.

El Diari Oficial de la Generalitat ha publicado esta madrugada la orden de la Conselleria de Emergencias por la que adoptan estas medidas "temporales y excepcionales" de confinamiento y evacuación de esos municipios, que la dirección del Plan de emergencias podrá "ampliar, suprimir o modificar" en función de la evolución de la emergencia.

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Asimismo, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se reunió anoche de urgencia y acordó la dispensa de acudir a las sedes judiciales cuando exista cualquier tipo de dificultad o riesgo al desplazarse por zonas afectadas y estableció que los servicios de guardia deben garantizarse.

Por lo que respecta a los tres municipios confinados, La Vall d'Uixó, Onda y Betxí, la Generalitat ha dictado una serie de recomendaciones, como permanecer el mayor tiempo posible en espacios interiores, cerrar puertas, ventanas, rejillas de ventilación o chimeneas, reducir la actividad física intensa y usar mascarilla FFP2 si hay que salir al exterior.

Las 16.000 personas que tuvieron que dejar sus casas en 18 municipios y urbanizaciones del sur de la provincia de Castellón como medida preventiva han pasado su segunda noche fuera, de ellas 700 en espacios habilitados en Nules, Moncofa, Onda y Segorbe, ya que la gran mayoría estaban en su segunda residencia y han vuelto a su vivienda.

En cuanto a las carreteras, continúan cerradas en la provincia de Castellón la CV-200 en Aín; la CV-203 en Caudiel; la CV-205 en Tales; la CV-215 en l'Alcúdia de Veo; la CV-219 en Eslida, y la CV-223 en Nules y la CV-2261 y la CV-230 en la Vall d'Uixó.

A las 10 habrá otra reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) para analizar cómo ha sido la evolución del incendio durante la noche, y a las 12:15 horas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá al Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio, acompañado por el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, la ministra de Ciencia, Diana Morant y la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. EFE

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