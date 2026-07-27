'Dai Dai' de Shakira y el nuevo disco de Gracie Abrams tientan los tronos de Quevedo

Guardar

Madrid, 27 jul (EFE).- Tanto 'Daughter From Hell', el nuevo disco de Gracie Abrams, como 'Dai Dai', el 'hit' mundialista de Shakira y Burna Boy, han tentado en la última semana los tronos que Quevedo ostenta tanto en la lista de los álbumes de mayor éxito como en la de las canciones más escuchadas en España.

La compositora e intérprete estadounidense ha conseguido el mejor resultado en este país con el estreno de su tercer trabajo de estudio, siguiendo en parte la inercia de la repercusión que tuvo el previo 'The Secret of Us' (2024), que llegó al número 5, y de temas virales como fue 'That's So True'.

PUBLICIDAD

Así consta en las clasificaciones oficiales publicadas por Promusicae este lunes con los datos de ventas y reproducciones recogidos entre el 17 y el 23 de julio, en las que el disco de Abrams figura no solo como la entrada más fuerte, sino también como el número 1 en la lista de vinilos con más copias despachadas.

Cabe destacar otras novedades, como el EP 'Please Behave Radio Vol. 2' de MVRK, un joven cantante español que debutó en 2022 con el tema 'Adrenalina' y que ha conseguido estrenar este EP en la posición 9 de la general, uno por delante del 'Lux' de Rosalía.

PUBLICIDAD

Asimismo, en el decimoctavo lugar aparece 'Hacemos lo que podemos', de la banda valenciana Mala Gestión, que ha amarrado el segundo puesto en la lista de los vinilos más vendidos en el país, por delante del 'Confessiones II' de Madonna, que en su tercera semana en el mercado aparece en el número 3 en esa clasificación.

Sea como fuere, el número 1 por sus ventas y reproducciones vuelve a ser de 'El baifo' de Quevedo y ya van 11 de 13 (solo en dos ocasiones ha sido apeado temporalmente del trono).

PUBLICIDAD

El resto de los puestos de honor en la lista general los ocupan 'Debí tirar más fotos' de Bad Bunny (3), 'Por si mañana no estoy' de Omar Courtz (4), 'You seem pretty sad for a girl so in love' de Olivia Rodrigo (5), 'Confessions II' de Madonna (6), 'Cuarto azul' de Aitana (7) y 'Más cara' de Bad Gyal (8).

En la lista de sencillos de mayor éxito hay novedades y 'Dai Dai' de Shakira y Burna Boy desbanca a 'Al golpito' de Quevedo del segundo lugar, aunque de momento no consigue la primera plaza, que mantiene 'La graciosa', también del artista canario.

PUBLICIDAD

Tras la repercusión asociada a las victorias de España en el Mundial, que ha empujado 'Superestrella' de Aitana por primera vez al 'Top 50' global de Spotify en los últimos días (este mismo lunes ocupa el puesto 42), el tema sube a la cuarta posición en la lista oficial española, por delante de 'De lejitos (remix)' de Jay Wheeler y Omar Courtz y de 'Pa ti toa <3' de Ana Mena y Lola Índigo. EFE