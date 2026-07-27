Espana agencias
GoogleAgregar Infobae en Google

'Dai Dai' de Shakira y el nuevo disco de Gracie Abrams tientan los tronos de Quevedo

Guardar

Madrid, 27 jul (EFE).- Tanto 'Daughter From Hell', el nuevo disco de Gracie Abrams, como 'Dai Dai', el 'hit' mundialista de Shakira y Burna Boy, han tentado en la última semana los tronos que Quevedo ostenta tanto en la lista de los álbumes de mayor éxito como en la de las canciones más escuchadas en España.

La compositora e intérprete estadounidense ha conseguido el mejor resultado en este país con el estreno de su tercer trabajo de estudio, siguiendo en parte la inercia de la repercusión que tuvo el previo 'The Secret of Us' (2024), que llegó al número 5, y de temas virales como fue 'That's So True'.

PUBLICIDAD

Así consta en las clasificaciones oficiales publicadas por Promusicae este lunes con los datos de ventas y reproducciones recogidos entre el 17 y el 23 de julio, en las que el disco de Abrams figura no solo como la entrada más fuerte, sino también como el número 1 en la lista de vinilos con más copias despachadas.

Cabe destacar otras novedades, como el EP 'Please Behave Radio Vol. 2' de MVRK, un joven cantante español que debutó en 2022 con el tema 'Adrenalina' y que ha conseguido estrenar este EP en la posición 9 de la general, uno por delante del 'Lux' de Rosalía.

PUBLICIDAD

Asimismo, en el decimoctavo lugar aparece 'Hacemos lo que podemos', de la banda valenciana Mala Gestión, que ha amarrado el segundo puesto en la lista de los vinilos más vendidos en el país, por delante del 'Confessiones II' de Madonna, que en su tercera semana en el mercado aparece en el número 3 en esa clasificación.

Sea como fuere, el número 1 por sus ventas y reproducciones vuelve a ser de 'El baifo' de Quevedo y ya van 11 de 13 (solo en dos ocasiones ha sido apeado temporalmente del trono).

El resto de los puestos de honor en la lista general los ocupan 'Debí tirar más fotos' de Bad Bunny (3), 'Por si mañana no estoy' de Omar Courtz (4), 'You seem pretty sad for a girl so in love' de Olivia Rodrigo (5), 'Confessions II' de Madonna (6), 'Cuarto azul' de Aitana (7) y 'Más cara' de Bad Gyal (8).

En la lista de sencillos de mayor éxito hay novedades y 'Dai Dai' de Shakira y Burna Boy desbanca a 'Al golpito' de Quevedo del segundo lugar, aunque de momento no consigue la primera plaza, que mantiene 'La graciosa', también del artista canario.

Tras la repercusión asociada a las victorias de España en el Mundial, que ha empujado 'Superestrella' de Aitana por primera vez al 'Top 50' global de Spotify en los últimos días (este mismo lunes ocupa el puesto 42), el tema sube a la cuarta posición en la lista oficial española, por delante de 'De lejitos (remix)' de Jay Wheeler y Omar Courtz y de 'Pa ti toa <3' de Ana Mena y Lola Índigo. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: los vecinos de Valdemaqueda reciben un Es-Alert para que desalojen el municipio ante el avance del fuego

La superficie quemada asciende a 172.400 hectáreas este lunes, 20.000 más que el domingo

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: los vecinos de Valdemaqueda reciben un Es-Alert para que desalojen el municipio ante el avance del fuego

Avance de ‘Valle Salvaje’ del martes 28 de julio: Dámaso amenaza de muerte a Pura y organizan un homenaje a Adriana

La ficción de La 1 entra en un momento de tensión después del regreso de Pura y Petra al valle junto al hijo de Adriana

Avance de ‘Valle Salvaje’ del martes 28 de julio: Dámaso amenaza de muerte a Pura y organizan un homenaje a Adriana

Para qué sirve el agujero del imperdible: es la clave de un mecanismo que se inventó en el siglo XIX

La mayoría de las personas desconoce la función de este pequeño detalle

Para qué sirve el agujero del imperdible: es la clave de un mecanismo que se inventó en el siglo XIX

El juez del ‘caso Koldo’ incorpora a la causa por corrupción en obra pública la adjudicación de los túneles de Belate (Navarra) en la que participó la empresa de Santos Cerdán

El magistrado Ismael Moreno da entrada formal al contrato adjudicado por el Gobierno de María Chivite para desdoblar los túneles de Belate tras un nuevo oficio de la UCO que sitúa el foco en el procedimiento de contratación

El juez del ‘caso Koldo’ incorpora a la causa por corrupción en obra pública la adjudicación de los túneles de Belate (Navarra) en la que participó la empresa de Santos Cerdán

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 27 julio

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 27 julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez del ‘caso Koldo’ incorpora a la causa por corrupción en obra pública la adjudicación de los túneles de Belate (Navarra) en la que participó la empresa de Santos Cerdán

El juez del ‘caso Koldo’ incorpora a la causa por corrupción en obra pública la adjudicación de los túneles de Belate (Navarra) en la que participó la empresa de Santos Cerdán

Ayuso anuncia un plan de ayudas de 30 millones de euros para los afectados por los incendios: la Comunidad de Madrid pagará hasta un año de alquiler

El Gobierno vuelve a paralizar el decreto de alquileres para negociar con los grupos después del verano

Condenan a seis meses de prisión a un soldado del Ejército de Tierra por insultar a su superior tras pedirle que se sometiese a un control de orina

Interior prepara nuevas ‘barreras antinarcos’ 10 años después de la primera, que ha sufrido sabotajes y problemas ecológicos desde su construcción

ECONOMÍA

Qué hacer si has perdido la casa, el coche o el negocio en los incendios de Madrid, Toledo, Ávila o Castellón

Qué hacer si has perdido la casa, el coche o el negocio en los incendios de Madrid, Toledo, Ávila o Castellón

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Ponen a la venta un pazo gallego del siglo XVI por 850.000 euros: tiene una capilla propia

Tener hijos en España sale cada vez más caro: las familias con menores llevan dos décadas retrocediendo en su nivel de gasto relativo

Cómo se puede votar para elegir los próximos billetes de euros del Banco Central Europeo

DEPORTES

Quién es Yan Diomande, el jugador que quiere fichar el Real Madrid: de la trágica historia de su hermana a sus inicios en el Leganés

Quién es Yan Diomande, el jugador que quiere fichar el Real Madrid: de la trágica historia de su hermana a sus inicios en el Leganés

La relación entre Álex Baena y el nuevo jugador del Atlético de Madrid Kang-In Lee

La carta de Mbappé a los franceses tras el Mundial 2026: “Quizá os debíamos un final más bonito, pero no siempre elegimos el final de la historia”

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz