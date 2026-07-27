Alertan de mala calidad del aire por los incendios en varios puntos de Castilla-La Mancha

Toledo, 27 jul (EFE).- La Dirección General de Calidad Ambiental de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha informado del registro de valores elevados de Material Particulado en varias estaciones de medición de calidad del aire de la región debido a la nube de humo provocada por los incendios forestales que afectan a Ávila y la Comunidad de Madrid.

Estos valores elevados, a las 8:00 horas de este lunes, se han detectado en las estaciones de medición de Talavera de la Reina, Toledo, Ciudad Real y Puertollano, según la web de la Dirección General de Calidad Ambiental consultada por EFE.

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Ante estos valores elevados de partículas superior a los recomendados, ayuntamientos como el de Toledo o Ciudad Real ha aconsejado a la ciudadanía evitar el ejercicio físico y el deporte al aire libre; si hay mucho humo, permanecer en interiores y cerrar puertas y ventanas, usar el aire acondicionado en modo recirculación si es posible, mantenerse hidratado y no realizar quemas ni utilizar fuegos al aire libre.

También ha aconsejado tener especial precaución con personas mayores, niños, mujeres embarazadas y personas con asma, EPOC y otras enfermedades respiratorias o cardiovasculares. EFE