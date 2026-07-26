Turquía supera en la final a Brasil (3-1)

Estambul, 26 jul (EFE).- La selección femenina de Turquía ganó este domingo por 3-1 a la de Brasil en la final de la Liga de Naciones, en Macao (China), y logró su segundo título en esta competición.
Las 'sultanas de la red', como se las conoce en Turquía, perdieron el primer set (23-25), pero se impusieron en los tres siguientes (25-23, 26-24 y 25-21).
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Es el segundo título de la Liga de Naciones para Turquía desde la creación del torneo en 2018.
Brasil es la selección que más veces ha ganado este torneo (5), seguida de las de Estados Unidos e Italia, ambas con tres. EFE
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