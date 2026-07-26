Tricampeón mundial de comer sobaos repite triunfo y bate récord: 18 piezas en 8 minutos

Ambrosero (Cantabria), 26 jul (EFE).- Valentín Carrasco Ferrer (ValFerrer en redes sociales) ha revalidado este domingo su título en el campeonato mundial de comedores de sobaos que se celebra en la localidad cántabra de Ambrosero y se ha convertido en tetracampeón de la prueba, tras imponerse en la quinta edición con un nuevo récord: 18 sobaos en ocho minutos.

El campeón, que ya había ganado en tres anteriores ediciones, ha vuelto a demostrar su superioridad ante el resto de participantes y ha logrado mejorar la anterior mejor marca del campeonato establecida por él mismo en 17 sobaos.

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Esta vez ha ganado al alcanzar los 18 durante el tiempo reglamentario.

Gracias a este resultado, Carrasco se ha alzado de nuevo con la victoria en una competición que ha reunido a 30 participantes llegados desde distintos puntos de España, entre ellos Cantabria, Valladolid, País Vasco, Málaga, Valencia y Palencia.

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El tetracampeón ha aventajado con claridad al resto de concursantes en un certamen que ha vuelto a congregar a cientos de espectadores en esta localidad cántabra.

El segundo lugar ha sido para el madrileño Manuel Rodríguez, conocido en redes como Manu Food Hunter, un creador de contenido español conocido por sus retos de comida y reseñas de restaurantes, mientras que la tercera posición ha correspondido a la cántabra Eva Díaz.

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Durante ocho minutos, los participantes han tenido que comer de pie la mayor cantidad posible de sobaos, ayudándose únicamente de agua o leche y sin dejar restos sobre la mesa o en los vasos.

"He comido ayer 600 piezas de sushi y antes dos bocadillos, un granizado y dos vasos de patatas fritas porque tenía algo de hambre", ha destacado Carrasco antes de enfrentarse a la competición, en la que ha vuelto a ganar con solvencia.

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El singular concurso, organizado por el propietario del obrador local Sobaos Escojo, Carlos Cobo, ha celebrado este año su quinta edición consolidado ya como una de las citas más llamativas del verano en la comarca.

La prueba busca promocionar uno de los productos gastronómicos más representativos de Cantabria y poner en valor la calidad de la leche de la región.

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Además, el evento ha mantenido su carácter solidario con diferentes iniciativas de recaudación destinadas a proyectos de investigación médica y causas benéficas.

Durante la jornada también se han repartido sobaos entre los asistentes, que siguieron con expectación una competición que cada año gana más repercusión y atrae a participantes de un mayor número de comunidades autónomas. EFE

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(Foto)(Vídeo)