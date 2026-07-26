Sheinbaum felicita a Isaac del Toro por su "histórico" tercer lugar en el Tour de Francia

Ciudad de México, 26 jul (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó este domingo a Isaac del Toro por haber conquistado el "histórico" tercer lugar en el Tour de Francia y convertirse en el primer mexicano en subir al podio de la carrera ciclista más importante del mundo.

"Muchas felicidades al joven Isaac del Toro por su histórico tercer lugar en el Tour de France", destacó la mandataria mexicana en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X.

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La titular del Ejecutivo aseguró que con este logro el mexicano, de 22 años, se convierte en "el primero en subir al podio de esta prestigiosa competencia" y "en el joven más destacado del ciclismo en la actualidad".

"México se siente muy orgulloso de tu esfuerzo, dedicación y de este gran momento que inspira a todo un país. ¡Felicidades, Isaac! Que sigan los éxitos", celebró Sheinbaum.

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Después de tres semanas de competencia, Del Toro (Ensenada, 2003), conocido como el ‘Torito’, consiguió este domingo el tercer lugar en el Tour de Francia, así como ser campeón de los jóvenes, lo que representa el mayor triunfo de un ciclista en la historia del país.

EFE

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