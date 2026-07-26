Se reincorporan los medios aéreos a un incendio de Vall d'Uixò (Castellón) aún sin control

València, 26 jul (EFE).- Los medios aéreos se han reincorporado esta mañana a las tareas de extinción del incendio forestal declarado este sábado en el término municipal de La Vall d'Uixò (Castellón), un fuego que sigue aún sin control, con un perímetro de 21 kilómetros y que deja de momento más de 16.000 personas de unos 15 municipios desalojadas.

Los medios terrestres han permanecido sobre el terreno toda la noche para tratar de contener unas llamas avivadas por el calor registrado en la zona estos días y el viento que se registra, y que, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, soplará este domingo del noroeste en el interior norte de Castellón, sin descartar rachas muy fuertes en zonas expuestas durante la primera mitad del día.

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Por su parte, Emergencias ha establecido para este domingo el nivel extremo (rojo) de preemergencia de riesgo de incendios forestales en toda la Comunitat Valenciana, debido a las condiciones meteorológicas de las tres provincias.

Las autoridades locales, provinciales y autonómicas continúan gestionando la acogida de las más de 16.000 personas desalojadas que de momento deja el incendio, los últimos desalojados, esta misma madrugada, los vecinos del barrio de la Colonia de San Antonio, conocido como 'Texas', del municipio de La Vall d'Uixò, según ha compartido en X la alcaldesa de la población, Tania Baños.

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El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, tiene previsto acudir, al igual que hiciera ayer, al Puesto de Mando Avanzado constituido con motivo del incendio, para conocer de primera mano la evolución de este fuego. EFE

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