Se reanudan las labores aéreas de extinción con previsión más favorable en Madrid y Ávila

Madrid, 26 jul (EFE).- Con el inicio del día y con una previsión más favorable de las condiciones meteorológicas se reanudan las labores de extinción aéreas de los fuegos, por los que cerca de 100.000 personas han sido evacuadas y confinadas en Madrid y Ávila en un incendio que avanza hacia Toledo.

Durante la noche, 50 medios terrestres han trabajado para consolidar las labores realizadas a lo largo del día pese algunas incidencias provocadas por el viento, según ha informado Emergencias Madrid.

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El gran foco de los fuegos en España sigue estando entre la comunidad madrileña, Ávila y Toledo, que abarca un perímetro superior a los 200 kilómetros, afectando a unas 45.000 hectáreas, de las cuales 21.000 corresponderían a la provincia abulense, con un perímetro de 112 kilómetros.

Además, por la noche se han efectuado nuevas líneas de control con maquinaria pesada en el entorno de M-501.

Para hoy se esperan rachas algo más flojas desde el mediodía, que marcarán la evolución del fuego. A lo largo de la noche, con mejores condiciones para luchar contra el fuego, con la bajada de las temperaturas y el incremento de la humedad relativa, se ha tratado de contener y enfriar los distintos frentes que componen este incendio.

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Portugal, Grecia e Italia se han sumado a las tareas de extinción de los graves incendios de esa zona con un dispositivo que integran 176 efectivos, 41 vehículos y 4 Canadairs.

Este sábado "no ha sido un día positivo" para la evolución de los incendios en Ávila y Madrid, con unas condiciones meteorológicas que han sido "absolutamente difíciles", explicó anoche el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD).

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Este domingo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará el puesto de mando avanzado situado en Navaluenga (Ávila).

La evolución del incendio forestal de Burgohondo (Ávila) ha obligado a evacuar en las últimas horas a otros ocho pueblos del norte de la provincia de Toledo, que se suman a los tres que ya han sido evacuados a lo largo de la tarde del sábado. EFE

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