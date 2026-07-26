Espana agencias

Se reanudan las labores aéreas de extinción con previsión más favorable en Madrid y Ávila

Guardar
Google icon

Madrid, 26 jul (EFE).- Con el inicio del día y con una previsión más favorable de las condiciones meteorológicas se reanudan las labores de extinción aéreas de los fuegos, por los que cerca de 100.000 personas han sido evacuadas y confinadas en Madrid y Ávila en un incendio que avanza hacia Toledo.

Durante la noche, 50 medios terrestres han trabajado para consolidar las labores realizadas a lo largo del día pese algunas incidencias provocadas por el viento, según ha informado Emergencias Madrid.

PUBLICIDAD

El gran foco de los fuegos en España sigue estando entre la comunidad madrileña, Ávila y Toledo, que abarca un perímetro superior a los 200 kilómetros, afectando a unas 45.000 hectáreas, de las cuales 21.000 corresponderían a la provincia abulense, con un perímetro de 112 kilómetros.

Además, por la noche se han efectuado nuevas líneas de control con maquinaria pesada en el entorno de M-501.

Para hoy se esperan rachas algo más flojas desde el mediodía, que marcarán la evolución del fuego. A lo largo de la noche, con mejores condiciones para luchar contra el fuego, con la bajada de las temperaturas y el incremento de la humedad relativa, se ha tratado de contener y enfriar los distintos frentes que componen este incendio.

PUBLICIDAD

Portugal, Grecia e Italia se han sumado a las tareas de extinción de los graves incendios de esa zona con un dispositivo que integran 176 efectivos, 41 vehículos y 4 Canadairs.

Este sábado "no ha sido un día positivo" para la evolución de los incendios en Ávila y Madrid, con unas condiciones meteorológicas que han sido "absolutamente difíciles", explicó anoche el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD).

Este domingo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará el puesto de mando avanzado situado en Navaluenga (Ávila).

La evolución del incendio forestal de Burgohondo (Ávila) ha obligado a evacuar en las últimas horas a otros ocho pueblos del norte de la provincia de Toledo, que se suman a los tres que ya han sido evacuados a lo largo de la tarde del sábado. EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los 10 momentos más destacados de La Velada del Año VI: de Cristiano Ronaldo al homenaje a Gaspi

La Velada del Año VI, organizada por Ibai Llanos en el Estadio La Cartuja de Sevilla, ha dejado una jornada cargada de adrenalina, shows musicales y sorpresas sobre el cuadrilátero

Los 10 momentos más destacados de La Velada del Año VI: de Cristiano Ronaldo al homenaje a Gaspi

Capacidad de los embalses en España este domingo 26 de julio

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su más reciente boletín sobre los estatus de los embalses de agua en España

Capacidad de los embalses en España este domingo 26 de julio

Zaragoza: el pronóstico del clima para este 26 de julio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Zaragoza: el pronóstico del clima para este 26 de julio

¿Cuál es la temperatura promedio en Valencia?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cuál es la temperatura promedio en Valencia?

Kira Miró y Salva Reina protagonizan ‘Tres de más’, una comedia familiar que ahonda en la (no) paternidad: “También hay que explicar a los niños lo difícil que es ser padre”

Los actores protagonizan ‘Tres de más’, una comedia familiar que cuestiona los prejuicios sobre la paternidad, la conciliación y la presión social por tener hijos

Kira Miró y Salva Reina protagonizan ‘Tres de más’, una comedia familiar que ahonda en la (no) paternidad: “También hay que explicar a los niños lo difícil que es ser padre”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Copernicus, el satélite de la Unión Europea que permite seguir la evolución de los incendios en España desde el espacio

Copernicus, el satélite de la Unión Europea que permite seguir la evolución de los incendios en España desde el espacio

Estos son los más de 20 municipios evacuados en Madrid y Ávila por los incendios: “La prioridad continúa siendo proteger a la población”

El avance del incendio en Madrid y Ávila fuerza la evacuación del puesto de mando de Cenicientos en plena comparecencia de Ayuso: “Una situación totalmente inédita, nunca vista”

La UME crea un mando unificado para luchar contra los fuegos de Madrid y Ávila y “tratarlos como uno solo”

Pedro Sánchez señala una “situación compleja” por el incendio ya unificado en Madrid y Ávila, pero destaca una “ventana de oportunidad” para su control este fin de semana

ECONOMÍA

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

España gastó hasta 6.700 millones en apagar incendios en 2025 y en lo que va de 2026 ya duplica las hectáreas quemadas en el mismo periodo

Una empresa denuncia a una empleada por cobrar el sueldo mientras trabajaba en un restaurante durante la baja y le pide 18.000 euros: la Justicia la absuelve

El BCE abre la votación para elegir los nuevos billetes del euro, con Cervantes y María Callas como candidatos

Cómo funciona la OIT y para qué sirve la organización que Yolanda Díaz aspira a liderar

DEPORTES

Los 10 momentos más destacados de La Velada del Año VI: de Cristiano Ronaldo al homenaje a Gaspi

Los 10 momentos más destacados de La Velada del Año VI: de Cristiano Ronaldo al homenaje a Gaspi

Estos fueron los ganadores de los combates de La Velada del Año VI: TheGrefg, Plex, Marta Díaz o Lit Killah, entre otros

Así te hemos contado La Velada del Año VI de Ibai Llanos, en directo

Alejandro Grimaldo y Pedro Porro, campeones del mundo, están en La Velada del Año VI: “Me pegaría con Cucurella”

IlloJuan, el debutante en La Velada del Año que quiere destronar a TheGrefg tras la mayor transformación de su vida