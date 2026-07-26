Se elevan a 16.000 las personas desalojadas por el incendio de La Vall d'Uixò (Castellón)

València, 26 jul (EFE).- Las autoridades han desalojado esta madrugada a cerca de un millar de vecinos del barrio Texas de La Vall d'Uixò de modo preventivo ante la evolución del fuego declarado este sábado en este municipio castellonense, con el que se eleva ya a más 16.000 el número oficial de personas evacuadas por este incendio.

Según ha informado la alcaldesa de La Vall, Tania Baños, en varios vídeos en X, ante un "incendio totalmente descontrolado", desde el Puesto de Mando Avanzado se ha determinado continuar desalojando a vecinos de esta localidad, en este último caso a los de la Colonia de San Antonio, más comúnmente denominado como 'Texas'.

PUBLICIDAD

Del mismo modo, Baños ha indicado que se trasladará a todos los desalojados a "zonas en las que puedan permanecer con total seguridad".

La alcaldesa ha insistido en que los ciudadanos "hagan caso, por favor", a las indicaciones que se transmitan desde los canales oficiales y a la emergencia, por un incendio con un perimetraje de más de 21 kilómetros y que permanece aún "fuera de control". EFE

PUBLICIDAD

(foto)