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Oriol Sánchez irrumpe con fuerza y conquista el título de 200 metros

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Málaga, 26 jul (EFE).- El catalán Oriol Sánchez confirmó su condición de gran promesa de la velocidad española al proclamarse campeón nacional de los 200 metros en Málaga con un tiempo de 20.79 segundos, un triunfo que le permitió conquistar su primer título absoluto con solo 20 años.

El atleta del L'Hospitalet Atletisme se impuso en una final de gran nivel y añadió este título al sub-23 logrado hace unas semanas en Cáceres.

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Sánchez controló la carrera desde la curva y resistió el empuje de sus rivales en la recta para cruzar la meta en primera posición, después de haber acreditado este año una mejor marca personal de 20.68.

La medalla de plata fue para Adrià Alfonso, que completó una gran actuación con 20.81, su mejor registro de la temporada. El podio lo completó Andoni Calbano, de la Real Sociedad, que consiguió el bronce con un tiempo de 20.84.

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La cuarta posición correspondió a Daniel Rodríguez, del Capex de Extremadura, con 20.87, mientras que Jaime Sancho, del Facsa-Playas de Castellón, terminó quinto con 20.97 en una final en la que los cinco primeros bajaron de los 21 segundos.

El oro confirma la progresión de Oriol Sánchez, uno de los velocistas con mayor proyección del atletismo español. El catalán ya había dejado muestras de su talento en categorías inferiores con la medalla de bronce conseguida en los 200 metros del Campeonato de Europa sub-20 de Tampere en 2025 y ahora añade a su palmarés el título absoluto nacional. EFE

jmd/ism

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