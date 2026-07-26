Más de 200 intentos de entrada a nado, 4 muertos y varios desaparecidos en el mar

Ceuta, 26 jul (EFE).- La presión migratoria que ha azotado este fin de semana a la Ciudad Autónoma de Ceuta se ha saldado con más de 200 intentos de entrada de migrantes a nado, la localización de cuatro cadáveres en las costas así como las denuncias de al menos una veintena de desaparecidos.

Según han informado a EFE fuentes policiales, entre el sábado y el domingo se han registrado continuos intentos de entrada, principalmente durante la madrugada, de dos centenares de personas, la mayoría marroquíes y argelinos.

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Estos migrantes se han lanzado al mar desde las costas marroquíes de Castillejos y en menor medida de Beliones para llegar ilegalmente a Ceuta.

Más de 200 intentos de entrada se han contabilizado en estas dos jornadas de máxima presión migratoria, que se ha traducido en la entrada en la ciudad de más de 100 migrantes, ya que el resto han podido ser contenidos por la Gendarmería marroquí.

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El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) se encuentra colapsado al tener sus 512 plazas cubiertas, lo que ha provocado que más de un centenar de migrantes estén a las puertas del recinto a la espera de poder acceder a su interior.

Mientras tanto, la Guardia Civil localizó el sábado el cuerpo sin vida de un migrante y este domingo ha hallado otros tres más en el mar, lo que eleva a 27 el número de migrantes que han sido localizados sin vida este año en el litoral ceutí.

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Fuentes de la Guardia Civil consultadas por EFE han asegurado que este incremento de la presión se asocia con la sentencia del Tribunal Supremo que no permite la devolución de los migrantes que entran a nado.

Por esta circunstancias, partidos políticos como PP y Vox Ceuta han reclamado que se adopten medidas para poder frenar esta situación.

Por su parte, el Gobierno de Ceuta que preside Juan Jesús Vivas (PP) ha solicitado este domingo en un comunicado una "reforma urgente" de la Ley de Extranjería ante la creciente presión migratoria producida.

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El Gobierno ceutí considera "imprescindible adaptar el marco normativo vigente a la realidad migratoria actual, una situación que se repite cada verano, pero que en esta ocasión se ve agravada por la reciente sentencia del Tribunal Supremo relativa a los rechazos en frontera de inmigrantes que acceden al territorio nacional por vía marítima", ha advertido en su nota. EFE

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