Manu Quijera conquista el oro y lidera otro doblete familiar de jabalina

Málaga, 26 jul (EFE).- El navarro Manu Quijera recuperó el título de campeón de España de lanzamiento de jabalina al imponerse con un mejor intento de 76,41 metros en los Campeonatos de España disputados en Málaga, donde lideró el concurso desde el primer lanzamiento y confirmó su condición de favorito.

El atleta del Grupompleo Pamplona Atletismo dominó la competición con autoridad y no dio opción a sus rivales. Su primer lanzamiento marcó el camino hacia el oro y ningún competidor logró superar su registro durante el resto del concurso, lo que le permitió añadir un nuevo campeonato nacional a su palmarés.

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La medalla de plata fue para su hermano, Nicolás Quijera, también del Grupompleo Pamplona Atletismo, que alcanzó 74,59 metros, mientras que el bronce correspondió al joven Hailu Estrampes, del CA Ascó, que completó una notable actuación con 71,58.

La cuarta posición fue para Alejandro Esteban, del Super Amara BAT, con 70,86 metros, y la quinta para el experimentado Jorge Franco, del Atletismo Intec-Zoiti, que concluyó con 68,97.

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El triunfo de Manu Quijera permitió a los hermanos navarros protagonizar un nuevo doblete en un Campeonato de España. Se trata del octavo conseguido por ambos en la competición nacional, una muestra del dominio que la familia Quijera ejerce sobre la jabalina española desde hace varias temporadas.

Desde 2022, Manu y Nicolás se han alternado los títulos nacionales, manteniendo el protagonismo de una saga que continúa siendo la gran referencia de la especialidad. La victoria en Málaga confirma, una vez más, la regularidad y el alto nivel competitivo de los lanzadores navarros en el panorama nacional. EFE

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