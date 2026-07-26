Los españoles Irene Guerrero y Ángel Villacampa, jugadora y entrenador año en México

Redacción deportes, 26 jul (EFE).- Los españoles Irene Guerrero y Ángel Villacampa, campeones de liga y de la Concacaf con el América, fueron elegidos como la futbolista del año y el mejor entrenador del fútbol mexicano, respectivamente, en la ceremonia del balón de oro de la temporada 2025-2026, celebrada en Los Angeles.

El italiano Joao Pedro, del San Luis, quien se recupera de una grave lesión de rodilla, fue la estrella de la ceremonia, al ganar tres premios: como el mejor futbolista, mejor delantero y máximo goleador de los últimos 12 meses.

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Cruz Azul, que derrotó hoy a Toluca en el partido por el título campeón de campeones, fue elegido como equipo del año, luego de ganar a los Pumas UNAM la final del torneo Apertura.

- Ganadores del balón de oro del fútbol mexicano:

Mejor portero: Nahuel Guzmán (ARG-Tigres UANL).

Mejor lateral: Bryan González (Guadalajara)

Mejor central: Erik Lira (Cruz Azul).

Mejor medio defensivo: Marcel Ruiz (Toluca).

Mejor medio ofensivo: Nicolás Castro (ARG-Toluca).

Mejor delantero: Joao Pedro (ITA-San Luis).

Mejor entrenador: Antonio Mohamed (ARG-Toluca).

Mejor novato: Brian Gutiérrez (Guadalajara).

Mejor portera: Esthefanny Barreras (Pachuca).

Jugadora del año: Irene Guerrero (ESP-América).

Jugador del año: Joao Pedro (ITA-San Luis).

Goleadora del año: Charlyn Corral (Pachuca).

Goleador del año: Joao Pedro (ITA-San Luis).

Mejor gol del año: Efraín Álvarez (Guadalajara).

Mejor entrenador. Liga femenina: Ángel Villacampa (ESP-América).

Mejor jugador. Liga Expansión: Gerardo Ruiz (Jaiba Brava).

Equipo del año: Cruz Azul.EFE