Espana agencias

Los españoles Irene Guerrero y Ángel Villacampa, jugadora y entrenador año en México

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 26 jul (EFE).- Los españoles Irene Guerrero y Ángel Villacampa, campeones de liga y de la Concacaf con el América, fueron elegidos como la futbolista del año y el mejor entrenador del fútbol mexicano, respectivamente, en la ceremonia del balón de oro de la temporada 2025-2026, celebrada en Los Angeles.

El italiano Joao Pedro, del San Luis, quien se recupera de una grave lesión de rodilla, fue la estrella de la ceremonia, al ganar tres premios: como el mejor futbolista, mejor delantero y máximo goleador de los últimos 12 meses.

PUBLICIDAD

Cruz Azul, que derrotó hoy a Toluca en el partido por el título campeón de campeones, fue elegido como equipo del año, luego de ganar a los Pumas UNAM la final del torneo Apertura.

- Ganadores del balón de oro del fútbol mexicano:

Mejor portero: Nahuel Guzmán (ARG-Tigres UANL).

Mejor lateral: Bryan González (Guadalajara)

Mejor central: Erik Lira (Cruz Azul).

Mejor medio defensivo: Marcel Ruiz (Toluca).

Mejor medio ofensivo: Nicolás Castro (ARG-Toluca).

Mejor delantero: Joao Pedro (ITA-San Luis).

Mejor entrenador: Antonio Mohamed (ARG-Toluca).

Mejor novato: Brian Gutiérrez (Guadalajara).

Mejor portera: Esthefanny Barreras (Pachuca).

Jugadora del año: Irene Guerrero (ESP-América).

Jugador del año: Joao Pedro (ITA-San Luis).

Goleadora del año: Charlyn Corral (Pachuca).

Goleador del año: Joao Pedro (ITA-San Luis).

Mejor gol del año: Efraín Álvarez (Guadalajara).

Mejor entrenador. Liga femenina: Ángel Villacampa (ESP-América).

Mejor jugador. Liga Expansión: Gerardo Ruiz (Jaiba Brava).

Equipo del año: Cruz Azul.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los 10 momentos más destacados de La Velada del Año VI: de Cristiano Ronaldo al homenaje a Gaspi

La Velada del Año VI, organizada por Ibai Llanos en el Estadio La Cartuja de Sevilla, ha dejado una jornada cargada de adrenalina, shows musicales y sorpresas sobre el cuadrilátero

Los 10 momentos más destacados de La Velada del Año VI: de Cristiano Ronaldo al homenaje a Gaspi

Capacidad de los embalses en España este domingo 26 de julio

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su más reciente boletín sobre los estatus de los embalses de agua en España

Capacidad de los embalses en España este domingo 26 de julio

Zaragoza: el pronóstico del clima para este 26 de julio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Zaragoza: el pronóstico del clima para este 26 de julio

¿Cuál es la temperatura promedio en Valencia?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cuál es la temperatura promedio en Valencia?

Kira Miró y Salva Reina protagonizan ‘Tres de más’, una comedia familiar que ahonda en la (no) paternidad: “También hay que explicar a los niños lo difícil que es ser padre”

Los actores protagonizan ‘Tres de más’, una comedia familiar que cuestiona los prejuicios sobre la paternidad, la conciliación y la presión social por tener hijos

Kira Miró y Salva Reina protagonizan ‘Tres de más’, una comedia familiar que ahonda en la (no) paternidad: “También hay que explicar a los niños lo difícil que es ser padre”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Copernicus, el satélite de la Unión Europea que permite seguir la evolución de los incendios en España desde el espacio

Copernicus, el satélite de la Unión Europea que permite seguir la evolución de los incendios en España desde el espacio

Estos son los más de 20 municipios evacuados en Madrid y Ávila por los incendios: “La prioridad continúa siendo proteger a la población”

El avance del incendio en Madrid y Ávila fuerza la evacuación del puesto de mando de Cenicientos en plena comparecencia de Ayuso: “Una situación totalmente inédita, nunca vista”

La UME crea un mando unificado para luchar contra los fuegos de Madrid y Ávila y “tratarlos como uno solo”

Pedro Sánchez señala una “situación compleja” por el incendio ya unificado en Madrid y Ávila, pero destaca una “ventana de oportunidad” para su control este fin de semana

ECONOMÍA

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

España gastó hasta 6.700 millones en apagar incendios en 2025 y en lo que va de 2026 ya duplica las hectáreas quemadas en el mismo periodo

Una empresa denuncia a una empleada por cobrar el sueldo mientras trabajaba en un restaurante durante la baja y le pide 18.000 euros: la Justicia la absuelve

El BCE abre la votación para elegir los nuevos billetes del euro, con Cervantes y María Callas como candidatos

Cómo funciona la OIT y para qué sirve la organización que Yolanda Díaz aspira a liderar

DEPORTES

Los 10 momentos más destacados de La Velada del Año VI: de Cristiano Ronaldo al homenaje a Gaspi

Los 10 momentos más destacados de La Velada del Año VI: de Cristiano Ronaldo al homenaje a Gaspi

Estos fueron los ganadores de los combates de La Velada del Año VI: TheGrefg, Plex, Marta Díaz o Lit Killah, entre otros

Así te hemos contado La Velada del Año VI de Ibai Llanos, en directo

Alejandro Grimaldo y Pedro Porro, campeones del mundo, están en La Velada del Año VI: “Me pegaría con Cucurella”

IlloJuan, el debutante en La Velada del Año que quiere destronar a TheGrefg tras la mayor transformación de su vida