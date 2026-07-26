Lerato Pagès reina en una final de infarto en 100 vallas con Paula Blanquer

Málaga, 26 jul (EFE).- Lerato Pagès confirmó su enorme progresión al proclamarse campeona de España de 100 metros vallas tras imponerse en una emocionante final disputada en Málaga, donde conquistó el primer título absoluto de su carrera con un tiempo de 13.26 segundos.

La atleta del Facsa-Playas de Castellón tuvo que emplearse al máximo para superar a Paula Blanquer, del Diputación Valencia C.A., en una llegada muy ajustada que se resolvió por apenas dos centésimas. Blanquer cruzó la meta en 13.28, mientras que el bronce fue para la joven Iratxe Tejero, del Hiru-Herri, que completó una gran actuación con 13.62.

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La cuarta posición correspondió a Carmen Sánchez, del Atletismo Piélagos, con 13.63, y la quinta a Adriana Abaitua, del Atletismo San Sebastián, con 13.64, en una final de enorme igualdad en la que cinco atletas terminaron separadas por solo 38 centésimas.

A sus 21 años, Lerato Pagès añade el primer campeonato absoluto a una trayectoria en constante crecimiento. Nacida en Lesoto en 2005, de madre africana y padre catalán, se trasladó con su familia a Vilanova i la Geltrú cuando tenía cuatro años. Desde entonces ha desarrollado toda su carrera deportiva en España hasta convertirse en una de las grandes promesas de las vallas.

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El triunfo en Málaga confirma la excelente temporada de la atleta catalana, que este año ha establecido una mejor marca personal de 13.06 segundos y da un paso más en su consolidación entre las mejores especialistas nacionales de la disciplina. EFE

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