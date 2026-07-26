La exhibición de Rocío Arroyo la corona de nuevo campeona de España de 800

Málaga, 26 jul (EFE).- Rocío Arroyo confirmó que atraviesa el mejor momento de su carrera al proclamarse campeona de España de 800 metros por segundo año consecutivo tras imponerse con autoridad en la final disputada en Málaga, donde cruzó la meta con un tiempo de 2:01.14.

La madrileña, una de las grandes referencias actuales del mediofondo español, controló la carrera desde los últimos 300 metros y respondió con solvencia a los ataques de sus rivales para revalidar el título nacional.

PUBLICIDAD

Su triunfo refrenda una temporada brillante, en la que acredita 1:59.17 de 2025, la tercera mejor marca española de todos los tiempos, y llega después de consolidarse el pasado año con las medallas de plata en el Campeonato de Europa sub-23 y en el relevo.

La medalla de plata fue para la joven Marta Mitjans, del Nike Running Club, que confirmó su enorme proyección con un registro de 2:01.55, mientras que el bronce correspondió a su compañera de club Lorea Ibarzabal, que cruzó la meta apenas una centésima después, con 2:01.56, en un emocionante desenlace por la segunda posición.

PUBLICIDAD

La cuarta plaza fue para Andrea Rodríguez, del Facsa-Playas de Castellón, con 2:02.09, y la quinta para Julia Lillo, del L'Hospitalet Atletisme, que terminó con 2:02.62.

A sus 23 años, Arroyo se ha convertido en la gran dominadora del 800 femenino español. La madrileña dio un importante impulso a su trayectoria deportiva durante su etapa en el Unicaja Jaén Paraíso Interior, club en el que comenzó a hacerse un nombre entre la élite nacional. EFE

PUBLICIDAD

jmd/ism