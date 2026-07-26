Jaël Bestué agranda su leyenda con su séptimo oro en 200 metros

Málaga, 26 jul (EFE).- Jaël Sakura Bestué confirmó su dominio en la velocidad española al proclamarse campeona de España de 200 metros con un tiempo de 22.57 segundos, un triunfo que le permitió conquistar su séptimo título nacional absoluto y el cuarto consecutivo en la distancia.

La atleta del C.A. Adidas no dio opción a sus rivales y resolvió la final con autoridad. Bestué tomó la iniciativa desde la curva y amplió su ventaja en la recta para cruzar la meta en cabeza con claridad, muy cerca de su mejor registro de la temporada (22.68) y a menos de cuatro décimas de su marca personal de 22.19.

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La medalla de plata fue para Alba Borrero, del FC Barcelona, que completó una gran carrera con un tiempo de 23.02 segundos, mientras que el bronce correspondió a Esperança Cladera, del Diputación Valencia C.A., con 23.04, en un desenlace muy ajustado por el segundo puesto.

La cuarta plaza fue para Lucía Carrillo, del Tenerife CajaCanarias, con 23.42, y la quinta para Esther Navero, del Facsa-Playas de Castellón, que terminó en 23.55.

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A sus 25 años, Bestué prolonga una trayectoria repleta de éxitos en la velocidad española. La catalana, una de las referencias del relevo corto nacional, añade un nuevo oro a un palmarés en el que también figuran varias medallas internacionales con el equipo español de 4x100 metros en campeonatos del mundo y de Europa.

Su victoria en Málaga reafirma su condición de gran dominadora de la prueba y la sitúa en una posición inmejorable de cara a las próximas competiciones internacionales. EFE

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