Extinguido el incendio en Cuacos de Yuste (Cáceres)

Mérida, 26 jul (EFE).- El incendio forestal declarado en Cuacos de Yuste (Cáceres) ha quedado extinguido esta madrugada, por lo que tanto los menores como el personal del campamento evacuado por precaución han podido ser realojados, mientras que el Monasterio de Yuste próximo ya permite las visitas.

La situación del fuego, cuyo nivel 1 de peligrosidad el Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) desactivó anoche tras darlo por estabilizado, pasó a controlado a medianoche y extinguido a las 2:30 horas, según ha informado la Guardia Civil este domingo.

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El incendio forestal en Cuacos de Yuste fue declarado la tarde del sábado y obligó desalojar por precaución un campamento con 16 menores próximo al Monasterio de Yuste, a cuyos visitantes la Guardia Civil pidió que permanecieran temporalmente en el recinto para no entorpecer las labores de extinción del fuego.

Un total de cinco medios aéreos, tres helicópteros y dos aviones anfibios, han llegado a trabajar en la extinción del fuego, entre otros medios. EFE

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