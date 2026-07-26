Enrique Llopis Llopis mantiene su reinado en las vallas con otro oro nacional

Málaga, 26 jul (EFE).- El valenciano Enrique Llopis confirmó su condición de gran dominador de los 110 metros vallas al proclamarse campeón de España por cuarta edición consecutiva tras imponerse con un tiempo de 13.43 segundos en la final disputada en Málaga.

El atleta del C.A. Adidas no dio opción a sus rivales y tomó la delantera desde la primera valla. Con una carrera muy sólida mantuvo la ventaja hasta la línea de meta para conquistar un nuevo título nacional y ampliar un palmarés que le sitúa entre los mejores vallistas españoles de la historia.

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Con este triunfo, Llopis iguala la marca de Orlando Ortega, que también enlazó cuatro campeonatos de España consecutivos entre 2016 y 2019. El valenciano, que esta temporada acredita una mejor marca de 13.31 y una plusmarca personal de 13.09, volvió a responder en el momento decisivo para reafirmar su liderazgo en la especialidad.

La medalla de plata fue para Asier Martínez, del Nike Running Club, que completó el recorrido en 13.66 segundos, mientras que el bronce correspondió a Hugo Chapado, del CA Fent Camí Mislata, con 13.69, después de una notable actuación.

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La cuarta posición fue para Marc Galé, del Cornellà Atlètic, con 13.82, y la quinta para Gonzalo Sabín, del CAPEX, que concluyó con 13.89.

La victoria de Llopis confirma la extraordinaria regularidad del vallista valenciano, convertido desde hace varias temporadas en la principal referencia española de la disciplina. Su cuarto título consecutivo llega, además, en un año en el que vuelve a situarse entre los mejores especialistas europeos, con el objetivo de prolongar su protagonismo en las próximas competiciones internacionales. EFE

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jmd/apa