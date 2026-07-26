El neerlandés Jeffrey Herlings se pone líder de la general tras ganar en Chequia

Redacción Deportes, 26 jul (EFE).- El piloto neerlandés Jeffrey Herlings (Honda) subió al primer puesto del Mundial MXGP de motocrós, al imponerse en las dos mangas y en el global del Gran Premio de la República Checa, decimotercera cita del certamen, disputada en el trazado de Lotek.

Herlings dominó la primera manga, en la que se impuso al francés Romain Febvre (Kawasaki) y al también francés Tom Vialle (Honda). El español Rubén Fernández (Honda) fue quinto, y el belga Lucas Coenen, líder del Mundial hasta este evento, no pudo participar, debido a la caída sufrida en la cita de Gran Bretaña.

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En la segunda, Herlings volvió a ser el más rápido, por delante de Vialle y el esloveno Tim Gajser (Yamaha). Fernández mejoró un puesto, para ser cuarto clasificado. En el total del gran premio, Herlings fue primero, seguido de Vialle y Febvre.

En la general del campeonato, Herlings ocupa el primer puesto, aprovechando la baja de Coenen. El neerlandés suma 615 puntos. Coenen conserva la segunda posición, con 566, pero está cerca de perderla en favor de Romain Febvre, que suma 541.

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La siguiente cita del Mundial es el Gran Premio de Flandes, que se disputará en el trazado de Lommel el próximo 2 de agosto. EFE