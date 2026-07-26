El incendio de Ávila tiene un perímetro de 160 kms y confluye con el de Madrid

Ávila, 26 jul (EFE).- El mayor incendio de la historia de España, con 50.000 hectáreas quemadas en la provincia de Ávila, cuenta con un perímetro de 160 kilómetros y ha confluido con el de la vecina Comunidad de Madrid, según ha explicado a los periodistas Nicanor Sen, delegado del Gobierno en Ávila.

Al hacer balance de la jornada de trabajo este domingo, Sen no ha querido decir que este domingo sea un punto de inflexión, pero sí que "se han podido desarrollar muchísimos trabajos de los programados".

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Después de días en los que parte de los esfuerzos se centraban en impedir que los incendios de Madrid y Ávila se juntaran, Nicanor Sen, acompañado por el viceconsejero de Medio Ambiente, Jorge Llorente, ha confirmado que "hoy -por el domingo-, ya han confluido estos dos incendios", aunque ha indicado que "ya no es lo mismo que al principio, cuando venían con muchísima fortaleza".

Teniendo en cuenta las reproducciones que pueden tener lugar y el hecho de que haya 'islas' que no se han quemado debido a la velocidad a la que han pasado las llamas, el delegado del Gobierno en Castilla y León ha confirmado que se mantienen las 16 localidades desalojadas.

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En este sentido, ha señalado que la decisión de realojar a los cerca de 40.000 desalojados se adoptará bajo la condición de "máxima garantía de seguridad".

Nicanor Sen, que ha destacado la "máxima colaboración" institucional y el "buen trabajo" de todo el dispositivo, ha cifrado en 160 los kilómetros de perímetro del mayor incendio de la historia de España, con 50.000 hectáreas arrasadas hasta el momento.

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Respecto a la previsión para este lunes, Sen ha apuntado que "se mantienen las temperaturas" y que será "un día similar" al domingo.EFE

agg/fp