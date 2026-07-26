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El Atlàntida arranca con el pase de 'Forastera' y un premio al cartelista Rafael Ruiz

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Palma, 26 jul (EFE).- El Atlàntida Mallorca Film Fest ha inaugurado este domingo su 16ª edición con la proyección de 'Forastera', la película de la directora mallorquina Lucía Aleñar, rodada íntegramente en la isla, y con la entrega del premio 'Illa de Cinema' al cartelista palmesano Rafael Ruiz.

Aleñar ha sido la encargada de presentar su obra, que recibió un premio Fipresci en el Festival Internacional de Cine de Toronto, junto a sus protagonistas, los actores Lluís Homar y Zoe Stein, en una ceremonia inaugural que ha marcado el comienzo de la edición más ambiciosa de la historia del Atlàntida, según han informado los organizadores.

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La gala de inauguración ha reunido a numerosas personalidades del mundo del cine y la cultura, entre ellas Fernando Guallar, Nico Romero, Alberto Olmo, Boré Buika, Martín Cuervo, Betsy Túrnez, Nuria Gago, Samantha Siqueiros y Amaia Aberasturi.

Durante el acto también se ha entregado el premio 'Illa de Cinema' al mallorquín Rafael Ruiz, en reconocimiento a una trayectoria única vinculada a la historia cinematográfica de la isla.

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Durante casi cinco décadas, Ruiz pintó a mano los carteles que anunciaban los estrenos en las fachadas de los cines de Palma, convirtiéndose en una figura de la memoria cultural de la ciudad.

Su trabajo artesanal, llevado a cabo con una extraordinaria capacidad de producción, definió durante generaciones la imagen del cine en Mallorca y le valió el reconocimiento como "el hombre que pintaba películas".

La 16ª edición de Atlàntida reunirá en Palma a destacadas figuras del panorama cinematográfico internacional como Javier Bardem, David Lowery, John Wilson, Fernando Trueba, Victoria Luengo, Judith Godrèche y Molly Manning Walker, entre otros.

También contará con nombres de la escena musical como La Zowi, Barry B, Nacho Vegas, Martin, La Bien Querida, Laaza o Leonor Waitling, que encabezan el cartel de los conciertos Estrella Damm.

Asimismo, el compositor Alexandre Desplat, el actor Gael García Bernal y la actriz Trine Dyrholm recibirán el reconocimiento 'Masters of Cinema', uno de los galardones más prestigiosos del festival.

Con un total de 165 títulos, de los cuales la mitad son estrenos absolutos en España, y más de 300 invitados confirmados, esta edición consolida al Atlàntida Mallorca Film Fest como una de las grandes citas culturales y cinematográficas del verano.

El festival también está batiendo récords, puesto que en solo 24 horas se han adquirido 50.000 entradas para los eventos presenciales y la edición online en Filmin ha registrado 13.600 visionados.

El festival se celebrará hasta el próximo 2 de agosto, fecha en la que concluirá con la proyección de 'El ser querido' y la presencia del equipo de la película en la gala de clausura, que presidirá la reina Letizia. EFE

(Foto)

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