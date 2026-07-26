Doraemon en Santiago: una artesa creativa con 94 cajones e ilimitados inventos sostenibles

Ana Martínez

Santiago de Compostela, 26 jul (EFE).- El conocido bolsillo mágico de Doraemon, el gato cósmico de la serie dirigida por el fallecido Tsutomu Shibayana, tiene su réplica en Compostela en los 94 cajones y los ilimitados inventos sostenibles de una artesa intergeneracional y creativa, la que Rosa Rodríguez inauguró el día 7 de octubre de 2024.

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Todavía no han pasado dos años y ya tiene ese calificativo, puesto por los que atraviesan la puerta y se encuentran con las enseñanzas de que todo objeto tiene una historia que puede volver a brillar y es necesario recuperar y reinventar para dar una segunda vida a aquello olvidado que en muchas ocasiones puede evolucionar a una pieza única.

Inspiración, concienciación con el medio ambiente y emoción, esto es lo que ofrece esta emprendedora orgullosa de haber logrado hacer barrio, pues muchos vecinos de la zona en la que se ha establecido se acercan a ella para preguntar si quiere aquello con lo que desconocen qué hacer, por si acaso fuese transformable. Una de esas entregas ha acabado en colgantes.

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"Deberían cobrarme menos de basura, porque no tiro nada", bromea en una conversación con EFE esta defensora del reciclaje, práctica vital para proteger la naturaleza, ahorrar materias primas y actuar sobre el cambio climático.

Cuidar el entorno, con esa tarea está muy comprometida, y también lo está con las entrañables relaciones que se forman en esta suerte de oasis entre los niños pequeños y los que lo siguen siendo, aunque con doble o casi triple dígito.

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La más joven de su comunidad tiene cinco primaveras y la mayor le gana, pero "como se las da de joven, tampoco vamos a decir la cifra".

"Me gusta esa combinación, porque los más grandes se emocionan y contagian esa alegría, y los chiquillos entrenan la paciencia y se dan cuenta de que es muy normal estar por ejemplo hasta cuatro días con la misma cosa hasta terminarla", explica Rosa Rodríguez, a la que dicen que ya lleva la "doble erre" para remarcar lo de "reutilizar".

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Mayores y menores, sin importar la edad que figura en el documento de identidad, van a ese centenar de coloridas casillas, cada una con su etiqueta, y buscan y rebuscan. Al igual que pasa con el saco del robot bondadoso amante de los esponjosos bizcochos (igual que Rosa) descubren el hechizo de la infancia y las infinitas posibilidades.

Rosa Rodríguez recibe encargos particulares y otros para regalos a profesores, de bodas y comuniones, celebra cumpleaños y organiza unas clases regulares y talleres puntuales. Usa todos los materiales para sus creaciones artesanales, pero si tuviese que decantarse por uno se quedaría con la madera.

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De niña se recuerda permanentemente con la ropa toda manchada de pintura y la mesa "patas arriba". Se llevó broncas por ello, hasta que su madre decidió un buen día que "siempre iba a ser así". Tanto lo aceptó que en la librería que la progenitora llegó a tener, ahora ya está cerrada, en una aldea de O Porto do Son (A Coruña) Rosa daba clases a niños los viernes por la tarde y los sábados por la mañana.

A una de aquellas infantes se la encontró en Compostela, donde ahora vive, ya convertida en madre. Para Rosa Rodríguez supuso una alegría y más si cabe al conocer su disposición a ir a su local acompañada de su descendiente por las buenas vivencias pasadas.

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Ya con esa alumna en otra etapa vital, volverá a mostrarle cómo los botes y latas pueden convertirse en macetas o útiles lapiceros y a ofrecerle asesoramiento para que la ropa vieja progrese a bolsas de tela, o los cartones de leche a neveras de unas casas hechas a mano.

Verán a dúo en Artesa Creativa los rompecabezas con cartón pintado y las cestas con periódicos trenzados y se reafirmarán madre e hijo en la urgencia de proteger el planeta, preservar los recursos naturales y garantizar el bienestar de las generaciones futuras. EFE

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