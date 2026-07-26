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David Barroso estrena su palmarés absoluto en una final memorable de 800

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Málaga, 26 jul (EFE).- David Barroso confirmó que es una de las grandes revelaciones del atletismo español al proclamarse campeón de España de 800 metros en Málaga, donde conquistó el primer título absoluto de su carrera tras imponerse en una final de enorme nivel con un tiempo de 1:46.73.

El extremeño del CAPEX, protagonista de una temporada excepcional en la que ha rebajado su marca personal hasta 1:43.60, afrontaba el campeonato como uno de los grandes favoritos y respondió con una actuación llena de personalidad. Barroso controló la carrera en los momentos decisivos y resistió el espectacular ataque final de Mohamed Attaoui, que remontó con fuerza en los últimos metros, aunque no pudo evitar la victoria del nuevo campeón de España.

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El margen entre ambos fue mínimo. Barroso cruzó la meta con 1:46.73, mientras que Attaoui, atleta independiente, llegó apenas doce centésimas después, con 1:46.85, en un desenlace que levantó al público de sus asientos y dejó una de las imágenes del campeonato.

La medalla de bronce fue para Pedro Osorio, de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra, con 1:47.35. La cuarta posición correspondió a Pablo Sánchez-Valladares, del FC Barcelona, con 1:47.47, y la quinta a Ronaldo Olivo, del Nike Running Club, que terminó con 1:47.56.

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El triunfo confirma la extraordinaria progresión de David Barroso, convertido en una de las sensaciones del atletismo nacional durante la presente campaña. El extremeño ha dado un salto de calidad en el 800 metros, prueba en la que se ha instalado entre los mejores especialistas españoles gracias a una temporada marcada por registros de primer nivel y una regularidad que ahora culmina con el primer oro absoluto de su trayectoria. La victoria en Málaga refuerza además sus aspiraciones de afrontar con ambición los próximos compromisos internacionales. EFE

jmd/apa

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