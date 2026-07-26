Controlado el incendio forestal declarado en Pinos del Valle (Granada)

Granada, 26 jul (EFE).- El incendio forestal declarado este sábado en un paraje de Pinos del Valle (Granada) próximo al embalse de Béznar ha sido controlado la noche de este domingo por los efectivos del Infoca, el servicio de extinción de incendios de Andalucía.

El fuego, estabilizado desde la tarde del sábado, ha quedado controlado a las 22:00 horas de este domingo, según el Infoca.

Una vez retirados los medios aéreos tras su estabilización, durante toda la jornada de este domingo han participado en las labores de control 70 efectivos por tierra y ocho vehículos autobomba.

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El fuego, que obligó este sábado a confinar a Pinos del Valle, de algo más de 600 habitantes, y a desalojar a un centenar de personas de un campamento, 73 de ellos menores, fue estabilizado tras arrasar unas 200 hectáreas. EFE