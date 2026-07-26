Belén Toimil agranda su leyenda con un séptimo título consecutivo en peso

Málaga, 26 jul (EFE).- La gallega Belén Toimil prolongó su dominio en el lanzamiento de peso al proclamarse campeona de España por séptima edición consecutiva tras imponerse con un mejor intento de 16,67 metros en los Campeonatos de España disputados en Málaga.

La atleta del Facsa-Playas de Castellón, plusmarquista nacional de la especialidad, volvió a demostrar su superioridad en un concurso que controló desde los primeros lanzamientos. Con este triunfo amplía su brillante palmarés y reafirma su condición de gran referencia del peso femenino español.

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La principal oposición llegó de la joven Fiona Mar Villarroel, del Grupompleo Pamplona Atletismo, que completó una magnífica competición. En su último intento alcanzó 16,15 metros, mejor marca personal, un registro que la sitúa como la novena mejor española de todos los tiempos y la séptima sub-23 del ránking histórico nacional. La progresión de la navarra la confirma como una de las grandes promesas de la especialidad.

La medalla de bronce fue para Tilena Martínez, de la Universidad de León Sprint Atletismo, con 15,54 metros, mientras que la cuarta posición correspondió a Eva Cuenca, del Atletismo Alcorcón, con 14,36. La quinta plaza fue para la joven Elsa Parrilla, del Trotasierra Hornachuelos, que alcanzó 14,23 metros. EFE

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