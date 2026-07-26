Aitana Alonso se convierte en la nueva reina del salto de altura con 17 años

Málaga, 26 jul (EFE).- La palentina Aitana Alonso confirmó que es una de las grandes promesas del atletismo español al proclamarse campeona de España de salto de altura con solo 17 años, después de superar el listón sobre 1,84 metros, en los Campeonatos de España disputados en Málaga.

La atleta del Diputación Valencia C.A. conquistó así el primer título absoluto de su carrera y puso fin al dominio de Una Stancev, que había encadenado cuatro campeonatos nacionales consecutivos. Alonso resolvió un concurso de gran nivel y volvió a demostrar el enorme potencial que atesora en una temporada en la que no ha dejado de batir registros.

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La medalla de plata fue para la granadina Una Stancev, del Trops-Cueva de Nerja, que también superó 1,81 metros, aunque necesitó un mayor número de intentos. El bronce correspondió a su compañera de club Celia Rifaterra, del Diputación Valencia C.A., igualmente con 1,81, en un desenlace decidido por los nulos acumulados durante el concurso.

La cuarta posición fue para Sophia Isadora Molina, de la Universidad de León Sprint Atletismo, con 1,74 metros, mientras que Laura Alegre, del Facsa-Playas de Castellón, ocupó la quinta plaza con la misma altura.

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El triunfo confirma la extraordinaria progresión de Aitana Alonso, una atleta llamada a marcar una época en el salto de altura español. La palentina ya había dejado muestras de su talento el pasado año al elevarse hasta 1,86 metros durante el Festival Olímpico de la Juventud Europea, registro con el que estableció un nuevo récord de España sub-18 y superó la histórica plusmarca que ostentaba Ruth Beitia. Ahora añade a su brillante trayectoria el título absoluto, un éxito que la sitúa entre las grandes referencias del futuro del atletismo nacional. EFE

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